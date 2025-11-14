En esta noticia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que varias farmacéuticas serán excluidas de la próxima licitación pública de medicamentos debido a que no cumplieron con los contratos de entrega establecidos por el gobierno federal.

Estas medidas derivan de los procedimientos administrativos que lleva a cabo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Un total de 32 compañías no entregaron los medicamentos comprometidos y les concedió un plazo para regularizar sus entregas antes de finalizar ese mes.

Farmacéuticas de México incumplieron el contrato de medicamentos
Farmacéuticas de México incumplieron el contrato de medicamentos

Pese al aviso, algunas no cumplieron, lo que activó las sanciones que buscan impedirles participar en futuras licitaciones. Conoce a continuación los detalles de esta situación y verifica si tendrá impacto en la diaria.

Te puede interesar

Luz verde para la reforma de tránsito: ya no habrá multas fijas ni duras sanciones para los conductores de este estado

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el incumplimiento de las farmacéuticas?

Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que ya avanzan los procesos administrativos que dejarán fuera de la siguiente licitación a varias de estas farmacéuticas.

“Ya no van a poder participar en la próxima licitación; se están realizando todos los procedimientos administrativos”, señaló.

Añadió que será Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien dará a conocer públicamente el listado de empresas involucradas una vez que se concluya su sanción.

Finanzas personales.Cambia Banxico para siempre: la solicitud de créditos será más fácil para los mexicanos que consulten el CAT de esta manera
Finanzas personales.Adiós a las deudas del Infonavit: así funciona el programa de créditos para eliminar las cuotas pendientes

¿Qué dicen las farmacéuticas sobre el incumplimiento de los contratos?

Algunas de las farmacéuticas señaladas aseguraron que el gobierno mantiene adeudos por entregas anteriores, lo que -según ellas- complicó el cumplimiento de los nuevos contratos.

Sin embargo, la administración federal sostiene que estos señalamientos no justifican las demoras y que las empresas deben responder conforme a lo pactado.

Te puede interesar

¿Regresa López Obrador? Habría una gira nacional histórica lejos de la política y sin Morena

¿Qué pasará con las farmacéuticas en México?

En los próximos días, la Secretaría Anticorrupción finalizará los procedimientos y publicará los nombres de las compañías que quedarán excluidas de las próximas compras públicas.

Este tipo de acciones forman parte del plan del gobierno de Sheinbaum para asegurar el abasto oportuno de medicamentos y fortalecer la transparencia en los procesos de adquisición del sector salud.