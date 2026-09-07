Rememorar los sucesos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 7 de septiembre .

Estas son las efemérides del 7 de septiembre

1936: En la localidad de Lubbock (Texas, EE.UU.) Buddy Holly que será compositor y cantante estadounidense y uno de los pioneros y creadores del rock and roll. Su música inspirará a muchos cantantes y grupos. (Hace 90 años)

1930: En Laeken, Bélgica, nace Balduino I, que subirá al trono en 1951, cuando su padre Leopoldo III abdique a su favor convirtiéndole en el quinto rey de los belgas, hasta su fallecimiento en 1993, siendo sucedido por su hermano con el nombre de Alberto II de Bélgica. (Hace 96 años)

1832: Nace en Cádiz (España) Emilio Castelar, político y escritor español, que en 1873 será Presidente de la Primera República Española. (Hace 194 años)

1683: En la ciudad austríaca de Linz, nace la hija de Leopoldo I de Austria, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y de Leonor Magdalena, María Ana Josefa, archiduquesa de Austria, quien, para reafirmar la alianza austro-lusa, se casará con Juan V de Portugal en 1708, siendo reina consorte hasta la muerte de su esposo en 1750. Dará a luz a siete hijos, tres de los cuales llegarán al trono: José I rey de Portugal, Bárbara de Braganza reina consorte de Fernando VI de España y Pedro III rey de Portugal. (Hace 343 años)

1533: Nace en Londres (Inglaterra) Isabel I, reina de Inglaterra de 1558 a 1603, período conocido como "época isabelina", durante el cual Inglaterra se afirmará vigorosamente como una importante potencia europea que alcanzará su hegemonia en política, comercio y en las artes. (Hace 493 años)

Fuente: narrativas-mx

1962: Fallece en su casa de Rungsted (Dinamarca), la escritora Isak Dinesen, pseudónimo de Karen Blixen, que en 1937 publicó "Memorias de África". (Hace 64 años)

1741: En una lúgubre mañana marcada por el abandono oficial, fallece en Cartagena de Indias (actual Colombia) el teniente general de la Armada, Don Blas de Lezo y Olavarrieta, a los 52 años de edad. El indomable marino vasco, apodado popularmente como el «Mediohombre» debido a las severas mutilaciones de ojo, brazo y pierna sufridas en servicio a la Corona, ha sucumbido finalmente a una implacable sepsis causada por las fiebres e infecciones, desatadas tras la histórica y triunfal defensa de la ciudad frente a la descomunal armada británica del vicealmirante Vernon. Aislado en una residencia ajena propiedad del marqués de Valdehoyos y con la única compañía de su fiel mayordomo, el héroe invicto que salvó el Imperio en el Caribe se despide de este mundo sumido en la miseria y el menosprecio de las autoridades locales, dejando un vacío irreparable en la milicia naval española pero asegurando para siempre los muros de este bastión. (Hace 285 años)

1548: Por complicaciones habidas durante el parto, fallece en el castillo de Sudeley, en Gloucestershire (Inglaterra) Catalina Parr, reina consorte del rey Enrique VIII de Inglaterra entre 1543 y 1547 y última de sus seis esposas. (Hace 478 años)

La efeméride más importante de este lunes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Buddy Holly en 1936, ya que se considera uno de los pioneros del rock and roll y su música ha inspirado a numerosas generaciones de artistas, marcando un hito en la evolución de la música moderna.