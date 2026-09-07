Los bancos en México implementan nuevos cambios en las operaciones realizadas en efectivo. A partir de esta segunda mitad del año, las transacciones que involucren cantidades elevadas de dinero podrían requerir verificaciones adicionales, como parte de las medidas destinadas a proteger a los usuarios y detectar posibles movimientos financieros sospechosos.

El fin de los cajeros automáticos: retirar efectivo ya no es tan sencillo y los clientes requieren un documento para lograrlo Imagen creada con IA

La nueva disposición busca reforzar la seguridad del sistema financiero, aumentar la protección de los clientes y favorecer una mayor transparencia en las operaciones con efectivo.

Actualización de requisitos para transacciones en efectivo: documentos indispensables

Desde ahora, cualquier persona que desee depositar o retirar cantidades superiores a los 140,000 pesos en efectivo deberá presentar documentación adicional. Los bancos solicitarán una identificación oficial vigente junto con al menos un dato biométrico del cliente.

La Asociación de Bancos de México estableció este umbral como punto de partida para reforzar los mecanismos de prevención de fraudes. El objetivo es garantizar que cada operación importante quede debidamente registrada y asociada a una identidad verificable.

Los datos biométricos pueden incluir huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneo de iris, dependiendo de la tecnología que cada institución bancaria decida implementar. Este requisito aplicará tanto para operaciones realizadas en sucursales físicas como en cajeros automáticos habilitados con esta tecnología.

Razones actuales detrás de las restricciones bancarias

El presidente de la Asociación de Bancos de México indicó que estas recomendaciones exceden los requerimientos establecidos por la regulación actual. El objetivo es establecer a México como un modelo en transparencia financiera, utilizando plataformas tecnológicas que permitan el intercambio de información en tiempo real, posicionándose así como uno de los primeros países en implementar este tipo de sistemas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso sanciones que superan los 185 millones de pesos a tres entidades financieras, tras identificar deficiencias en sus protocolos de prevención. Estos eventos han propiciado la implementación de medidas más rigurosas en todo el sector bancario.

El contexto que rodea estas nuevas políticas está vinculado a investigaciones internacionales y recientes denuncias sobre el uso del sistema financiero para operaciones ilícitas.