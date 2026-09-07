El caso comenzó en 2014, cuando un hombre acudió a los tribunales para solicitar el reconocimiento de su paternidad sobre un niño de cuatro años. El menor había sido registrado por otra persona, quien aparecía legalmente como su padre y se había encargado de su crianza desde entonces. Lo que parecía ser un proceso de filiación terminó convirtiéndose en una controversia de mayor alcance que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Suprema Corte prioriza el derecho a la identidad y ordena revelar la verdad biológica a un adolescente. Fuente: Shutterstock.

En una primera resolución, el tribunal determinó que el demandante era efectivamente el padre biológico del menor. Sin embargo, estableció que el niño debía continuar bajo el cuidado de quien lo había criado. La decisión se sustentó en que el menor ya formaba parte de un entorno familiar estable y había desarrollado vínculos afectivos sólidos con esa familia.

El caso que llegó a la Suprema Corte e hizo historia

Tras perder en segunda instancia, el padre biológico no se dio por vencido. Interpuso un amparo que fue rechazado por un Tribunal Colegiado, pero logró que su caso llegara a la Suprema Corte mediante un recurso de revisión. El Máximo Tribunal consideró que el asunto era lo suficientemente relevante para ser analizado.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó el proyecto que finalmente fue aprobado por unanimidad. La resolución establece que el adolescente —que hoy tiene 16 años— tiene derecho a conocer su verdad biológica antes de cumplir la mayoría de edad .

Cómo se comunicará el verdadero origen antes de los 18 años

La Corte Suprema fue clara en los mecanismos para materializar esta decisión. Será el padre legal quien deberá comunicarle al joven que su filiación registral no coincide con su realidad biológica . El tribunal máximo sugirió enfáticamente que esta revelación se haga acompañada de especialistas en salud mental para proteger el bienestar emocional del adolescente.

El fallo además establece lineamientos de protección integral: ordena garantizar el interés superior del niño, así como cuidar su bienestar psicológico, los vínculos familiares ya consolidados y s entorno social. La decisión no se limita a autorizar que se le informe sobre sus orígenes, sino que exige que esa revelación se realice de forma gradual y responsable.

Un fallo histórico: conocer el origen biológico antes de la mayoría de edad es un derecho fundamental. Freepik