Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 4 de septiembre en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 4 de septiembre

1905: Nace en la ciudad de Londres (Reino Unido) Mary Renault, escritora británica que se especializará en novela historica ambientada en la antigua Grecia, además de escribir una conocida biografía de Alejandro Magno, en 1975. (Hace 121 años)

1888: En Stuttgart (Alemania), nace Oskar Schlemmer que será diseñador, pintor y escultor y formará parte de la Escuela Bauhaus, movimiento artístico referente a nivel internacional. Su obra más conocida será el Ballet Triádico, que estrenará en su ciudad natal en 1922. El ballet, con música de Paul Hindemith, mostraba a los bailarines disfrazados de formas geométricas. Sus diseños inspirarán a artistas como David Bowie. (Hace 138 años)

1809: Nace en Petorca (Chile) el que será militar y político y presidente chileno de 1851 a 1861, Manuel Montt. Será ministro en varias ocasiones y fundará, en 1843, la Universidad de Santiago de Chile. Cuando Bulnes deje la presidencia contará con su apoyo para ocupar la alta magistratura del país. Su triunfo, amparado por los conservadores del Llano y Santiago, será contestado mediante sublevaciones que serán reprimidas. Montt comenzará a dirigir un nuevo gobierno, caracterizado por el autoritarismo. Durante su mandato activará la economía y la cultura, incentivará la inmigración europea, creará nuevas líneas férreas y, en 1855, promulgará el Código Civil. En 1858 resultará reelegido como presidente, representando al Partido Nacional. Un año más tarde estallará la rebelión de Copiapó, que de nuevo será sofocada por Montt. Su segundo mandato finalizará en 1861, año en que dejará el poder a José J. Pérez. Presidirá, hasta su fallecimiento en 1880, la Corte Suprema de Justicia. (Hace 217 años)

1241: En Roxburgh (Escocia, Reino Unido) nace Alejandro III que será rey de Escocia desde 1249 a 1286. (Hace 785 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1989: Fallece en Lausana (Suiza) el escritor belga, Georges Simenon, padre del personaje literario "comisario Maigret". (Hace 37 años)

1965: En Lambaréné (República Gabonesa), fallece Albert Schweitzer, médico, filósofo, teólogo protestante, músico y físico franco-alemán, de origen alsaciano y de gran corazón, Premio Nobel de la Paz en 1952, con cuyo importe continuó con la reconstrucción de la leprosería en Lambaréné, en la cual, desde 1913, ya había antendido, literalmente, a miles de enfermos. Su obra de médica y filantrópica le mereció ganar el premio Goethe en 1928. la Legión de Honor en 1948 y el merecido y mencionado Premio Nobel en 1952. (Hace 61 años)

1907: Muere, en su ciudad natal de Bergen en Noruega, el compositor y pianista Edvard Grieg, de cuya producción musical cabe reseñar "Heridas del corazón". (Hace 119 años)

Fuente: narrativas-mx

La efeméride más importante de este viernes

El evento más importante entre los destacados es el nacimiento de Manuel Montt en 1809, ya que su liderazgo como presidente de Chile tuvo un impacto significativo en la política y la economía del país, incluyendo la creación de la Universidad de Santiago y la promulgación del Código Civil, que estructuraron el desarrollo institucional de Chile.