Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 3 de septiembre.

Estas son las efemérides del 3 de septiembre

1940: Nace en Montevideo (Uruguay) Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, una de las personalidades más destacadas de la literatura iberoamericana, que se define a sí mismo como "un periodista que estudia la globalización y sus efectos negativos". Obra suya de gran acidez, lucidez y humor será "Patas arriba. La escuela del mundo al revés" de 1998. "Las venas abiertas de América Latina" publicado en 1971 y "Bocas del tiempo" de 2004 serán otros trabajos suyos de denuncia y gran éxito. (Hace 86 años)

1920: En Cotabambas, Perú, nace María Isabel Granda y Larco, que será conocida como Chabuca Granda, cantautora y folclorista peruana. Cultivará los géneros de música criolla, andina y, en sus últimos años de vida, la afroperuana, hasta entonces denostada por razones sociales. Tal vez su composición más conocida sea "La flor de la canela". (Hace 106 años)

1869: En Laibach (actual Eslovenia), nace el químico y fisiólogo austríaco Fritz Pregl, que ne 1923 recibirá el premio Nobel de Química por su invención del método de microanálisis de substancias orgánicas. (Hace 157 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1883: En Bougival, Francia, fallece el escritor, novelista y dramaturgo, Iván Sergéyevich Turgénev, considerado el más europeísta y estilista de los narradores rusos del siglo XIX. En 1852 logró consolidarse como escritor al publicar "Diario de un cazador", donde recoge las experiencias de juventud. En 1862 publicó "Padres e hijos", considerada su mejor novela y donde muestra el abismo existente entre dos generaciones. (Hace 143 años)

1658: Fallece en Londres (Inglaterra), Oliver Cromwell, político y militar inglés, que, ayudado por los Comunes, consiguió acaparar para sí todo el poder militar y político emprendiendo una depuración en el Parlamento contra los miembros críticos con su política revolucionaria. Esta purga alcanzó incluso al mismo rey Carlos I. Se autonombró lord protector con poderes dictatoriales. Gracias a él, Inglaterra se convirtió en potencia naval, colonial y comercial. Le sucede en el cargo de lord protector su hijo Richard. (Hace 368 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Eduardo Galeano en 1940, debido a su influencia en la literatura iberoamericana y su compromiso con el análisis de la globalización y sus efectos negativos, evidenciado en obras impactantes como "Las venas abiertas de América Latina".