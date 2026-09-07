En el transcurso de este domingo, 6 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Guerrero a las 18.48 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 77 km al sur de San Marcos, con una profundidad de 16.2 kilómetros, latitud de 16.104° y una longitud de -99.447°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter en chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil llamó a la población a mantener la calma durante un sismo: agáchese, cúbrase y agárrese; aléjese de ventanas y estanterías y no use elevadores. Si está en la calle, ubíquese en zonas abiertas, lejos de fachadas y postes.

Tras el movimiento, corte gas y electricidad solo si es seguro, evacúe por rutas señalizadas y reúnase en puntos de encuentro. Comunique su situación por mensajes de texto, siga canales oficiales y mantenga a mano una mochila de emergencia.