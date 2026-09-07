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En el transcurso de este domingo, 6 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Guerrero a las 18.48 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.
El punto central de este fenómeno natural se reportó a 77 km al sur de San Marcos, con una profundidad de 16.2 kilómetros, latitud de 16.104° y una longitud de -99.447°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.
Recomendaciones para la población mexicana
Protección Civil llamó a la población a mantener la calma durante un sismo: agáchese, cúbrase y agárrese; aléjese de ventanas y estanterías y no use elevadores. Si está en la calle, ubíquese en zonas abiertas, lejos de fachadas y postes.
Tras el movimiento, corte gas y electricidad solo si es seguro, evacúe por rutas señalizadas y reúnase en puntos de encuentro. Comunique su situación por mensajes de texto, siga canales oficiales y mantenga a mano una mochila de emergencia.