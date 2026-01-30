La Comisión Nacional del Agua, Conagua, reforzó su ofensiva contra la extracción y venta ilegal de agua potable en Oaxaca, como parte de la estrategia federal para ordenar y regular las concesiones de aguas nacionales en el país.

En un operativo reciente, el Gobierno de México y el estatal clausuraron un pozo profundo en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, utilizado para la venta clandestina de agua en pipas, sin contar con los permisos establecidos por la Ley de Aguas Nacionales.

CONAGUA intensificó operativos en Oaxaca contra la venta ilegal de agua y clausuró un pozo en Xoxocotlán; habrá inspecciones en todo el estado. Gobierno de México

Clausuran pozo usado para venta ilegal de agua

De acuerdo con Conagua, el operativo se realizó en coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y autoridades de seguridad del estado de Oaxaca.

“El pozo era utilizado para venta ilegal de agua en pipas, sin contar con el título de concesión correspondiente y extrayendo cantidades de agua sin control alguno”, informó la dependencia en su comunicado oficial.

Agua potable

El Gobierno irá pozo por pozo en todo Oaxaca

Las autoridades gubernamentales aseguraron el inmueble, el equipo de extracción y una pipa, los cuales permanecerán bajo resguardo hasta que exista un fallo judicial.

La acción fue posible gracias a una denuncia ciudadana que permitió detectar el aprovechamiento irregular del recurso.

CONAGUA subrayó que estos operativos continuarán en la entidad. “En Oaxaca, como en el resto del país, se seguirán reforzando las acciones que forman parte del programa de inspección”, señaló, en línea con la estrategia de ordenamiento de concesiones definida en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.