El Gobierno de México lo hizo oficial desde el 9 de enero: todas las líneas telefónicas deberán ser registradas por los usuarios o sufrirán graves consecuencias. Entre ellas, la suspensión total.

El objetivo por el cual se procedió con esta iniciativa es el de eliminar de manera progresiva el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos. Esta nueva regulación que entró en vigencia en los últimos días, formaliza el registro que ya llevan adelante los operadores para el servicio de pospago.

Los usuarios de México deberán registrar su línea telefónica para evitar la suspensión del servicio. (Foto: Archivo)

Por esta razón, es de suma importancia que todos los usuarios tengan en cuenta los documentos obligatorios que deberán presentar y el plazo establecido para hacer el trámite.

¿Cómo registrar la línea telefónica?

Desde el pasado viernes 9 de enero, se hizo efectiva la medida que establece la obligatoriedad de la vinculación de las líneas telefónicas. Esto implica que los usuarios lleven a cabo un registro a partir del cual se asocia el número de celular con sus datos de identificación.

Los ciudadanos podrán hacerlo de manera presencial, acudiendo a un Centro de Atención del operador con el que tengan establecido el contrato. Ahí podrán recibir asesoría para el procedimiento. Se recuerda llevar consigo la identificación oficial vigente con fotografía.

También se puede iniciar el trámite en línea. Esto implica recibir un mensaje por parte del proveedor del servicio, a partir del cual podrán acceder a un enlace a la Plataforma en la que deberán realizar el alta desde el propio celular.

Dado que para registrar la línea telefónica a partir de ahora es esencial contar con los documentos que acrediten la identidad del usuario, al momento de iniciar el trámite los ciudadanos de México deberán presentar:

Credencial de elector o pasaporte.

CURP.

En lo que respecta a las personas morales, además de contar con este tipo de documentación, se les solicitará el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

#VincúlateYHabla

A partir de hoy, y hasta el cierre del mes de junio, puedes realizar la vinculación de tu línea telefónica móvil 📲.

Hazlo:

👉Presencial: acudiendo a un Centro de Atención de tu operador.



👉En línea: tu proveedor del servicio te enviará un mensaje con un enlace… pic.twitter.com/T20F814qDS — CRTGobMX (@CRTGobMX) January 9, 2026

¿Cuáles son las líneas telefónicas que quedan suspendidas?

Según establece la normativa mexicana a partir de ahora, los usuarios de México contarán desde el 9 de enero con hasta 120 días para vincular su línea telefónica.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que los usuarios tendrán tiempo para registrar sus números de teléfono hasta el cierre de junio.

En caso de no hacerlo, la línea quedará suspendida y no se permitirán llamadas, mensajes ni uso de datos, aunque seguirá activa solo para emergencias.

Cabe destacar que la suspensión no implica la cancelación del contrato, pero el servicio completo se restablecerá únicamente cuando se realice el registro correspondiente.