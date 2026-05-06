Una nueva disposición en Indiana propone cambios en la licencia de conducir para adolescentes, con una propuesta que modificaría la edad mínima exigida actualmente. La iniciativa busca ajustar el sistema vigente y permitir que ciertos jóvenes accedan al permiso en menos tiempo. En la actualidad, quienes completan los requisitos deben esperar hasta los 16 años y 90 días para obtener la licencia. El nuevo proyecto plantea reducir ese plazo y habilitar el acceso desde los 16 años exactos, siempre que se cumplan determinadas condiciones. La medida está dirigida a adolescentes que completen un curso de educación vial aprobado, ya que el sistema estatal establece un esquema progresivo para obtener la licencia. Con esta modificación, ese grupo podría acceder antes al permiso de conducir. El cambio no elimina las etapas previas, sino que reduce el tiempo de espera entre el aprendizaje y la licencia completa. En contraste, quienes no realicen la formación seguirían sujetos a plazos más extensos dentro del sistema. Para acceder a la licencia de conducir bajo este esquema, los menores deben cumplir con los protocolos exigidos por el estado La propuesta busca unificar la edad mínima y simplificar el sistema actual, eliminando el requisito adicional de 90 días. De aprobarse, los adolescentes podrían obtener la licencia de conducir en un plazo más corto. El proyecto mantiene las condiciones de formación y evaluación, por lo que todos los solicitantes deberán cumplir con los requisitos establecidos antes de acceder al permiso.