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El Departamento de Fiscalidad y Finanzas de Nueva York detalla a todos los conductores con deudas tributarias en el estado cuáles pueden ser las consecuencias que acumular este tipo de obligaciones trae para sus licencias de conducir.

En caso de exceder determinados montos fijados por las autoridades, la ley permite al organismo recomendar la suspensión de la licencia de conducir, lo que prohíbe a su portador manejar legalmente hasta que se levante la sanción.

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Nueva York podrá suspender la licencia de conducir a los conductores que no tengan esta deuda al día

La medida impactará en conductores que tengan al menos USD 10,000 de deuda atrasada y que no respondan a tiempo las notificaciones oficiales para resolver el pendiente.

Previo a solicitar la suspensión, se enviará una Notificación de Propuesta de Suspensión de Licencia de Conducir o Notice of Proposed Driver’s License Suspension otorgando 60 días a que el deudor pague su saldo pendiente.

Podrán suspender la licencia de conducir a quienes acumulen más de 10,000 dólares de deuda.
Podrán suspender la licencia de conducir a quienes acumulen más de 10,000 dólares de deuda.Shutterstock

Qué sucede si no respondo este aviso oficial

  • El Departamento de Impuestos notifica formalmente al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)
  • El DMV emite una Orden de Suspensión o Revocación
  • La medida se comunica 15 días antes de la fecha efectiva de suspensión
  • Si la deuda continúa sin resolverse, la licencia queda suspendida

En qué casos la medida sobre licencias de conducir no se aplica

La normativa contempla excepciones para contribuyentes que

  • Posean una licencia de conducir comercial (CDL)
  • Tengan salarios sujetos a embargo por parte de las autoridades fiscales
  • Paguen manutención infantil o manutención combinada ordenada por un tribunal
  • Reciban asistencia pública reconocida por el estado
  • Perciban beneficios del programa federal Supplemental Security Income (SSI)
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Qué deben hacer quienes recibieron el aviso para evitar la suspensión

Las instrucciones en estos casos son

  • Pagar la deuda en la totalidad o
  • Establecer un plan de pago a plazos

Las autoridades informarán en caso de que la medida se levante.