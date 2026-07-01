El estado de California ha experimentado un incremento en los accidentes relacionados con carreras ilegales y exhibiciones de velocidad, particularmente en áreas urbanas.

En consecuencia, las autoridades han confirmado que tienen la facultad de incautar el vehículo en el momento, suspender o cancelar la licencia, imponer multas y, en casos de reincidencia o circunstancias agravantes, proceder con cargos penales contra todos los conductores que cometan determinadas prácticas ilegales.

Cambios en las licencias de conducir: quienes no se ajusten a estas nuevas normativas las perderán

El estado de California ha ratificado la implementación rigurosa de sanciones severas contra los conductores que se involucren en actividades peligrosas al volante, tales como carreras ilegales en la vía pública y exhibiciones de velocidad.

La normativa, conocida como “Ley Gipson” y ya firmada por el gobernador Gavin Newsom, permite a las autoridades confiscar los vehículos, cancelar o suspender licencias de conducir y aplicar multas elevadas, con el propósito de disminuir los accidentes graves y las fatalidades en las vías.

El estado de California ha experimentado un incremento en los accidentes relacionados con carreras ilegales y exhibiciones de velocidad, particularmente en áreas urbanas. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Qué sucede con las licencias de conducir de estos individuos?

La cancelación o suspensión puede ocurrir de manera inmediata y durar meses o incluso años. Recuperar la licencia generalmente requiere la realización de audiencias, pago de multas, programas de educación vial y la demostración de un cumplimiento riguroso de la ley. En casos de reincidencia, la pérdida del permiso podría ser prolongada.

Las autoridades aconsejan evitar cualquier conducta temeraria, incluyendo eventos “informales” o reuniones nocturnas que puedan derivar en maniobras peligrosas.