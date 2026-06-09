El histórico Wild Waves Theme and Water Park, uno de los parques acuáticos más conocidos en Estados Unidos, cerrará sus puertas de forma definitiva después de casi cinco décadas de actividad.

La empresa propietaria confirmó que el complejo dará su última temporada y dejará de funcionar el próximo 1 de noviembre.

La decisión, según trascendió, está relacionada con el aumento sostenido de los costos operativos y las pérdidas acumuladas tras la pandemia, que hicieron inviable la continuidad.

Wild Waves cerrará para siempre en 2026 tras casi cinco décadas de actividad en Estados Unidos. Wild Waves Theme and Water Park vía FaceBook

Wild Waves cerrará para siempre después de 50 años de historia

Inaugurado en 1977, Wild Waves se convirtió con el paso de los años en un punto de referencia para el ocio familiar en Washington. El parque combinaba atracciones mecánicas, juegos acuáticos y espacios recreativos que lo posicionaron como uno de los complejos más populares en el país.

Durante décadas, sus instalaciones recibieron a visitantes de distintas ciudades cercanas, especialmente durante la temporada de verano. Sin embargo, sus propietarios confirmaron que 2026 será el último año de funcionamiento.

Según informó Premier Parks, actual dueña del recinto, el cierre definitivo responde a una situación económica cada vez más difícil.

El incremento de los costos laborales, energéticos y de mantenimiento golpeó con fuerza la rentabilidad del parque, que no logró recuperarse por completo después de la reapertura posterior a la pandemia.

Cuándo será el cierre definitivo del parque acuático

La última temporada de Wild Waves comenzó el 23 de mayo se extenderá hasta el 1 de noviembre de 2026, fecha en la que el parque acuático bajará la persiana de manera definitiva. Hasta entonces, las atracciones continuarán funcionando con normalidad.

La empresa aseguró que todos los pases de temporada y paquetes adquiridos antes del anunció seguirán siendo válidos. Además, los visitantes podrán acudir a las actividades programadas hasta el cierre final.

Durante estos meses, prepara una despedida especial con promociones, eventos temáticos y actividades pensadas para homenajear sus casi 50 años de historia.

La temporada concluirá en coincidencia con las celebraciones de Halloween, uno de los momentos más convocantes del calendario del complejo.

Por qué cierran los parques acuáticos más pequeños en Estados Unidos

El caso de Wild Waves refleja una tendencia que afecta a muchos parques de tamaño mediano en Estados Unidos. A diferencia de grandes compañías como Disney o Universal, los complejos independientes tienen menos margen financiero para absorber período de menor afluencia o subas fuertes en sus gastos de operación.

El presidente de Premier Parks, Kieran Burke, explicó que las pérdidas acumuladas desde la pandemia alcanzaron cifras millonarias. En ese contexto, la empresa decidió poner fin a la actividad del parque, pese a su peso histórico y el vínculo construido con la comunidad local.