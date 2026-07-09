No todos lo saben | El Registro Civil acepta UNA sola visita de cada ciudadano en estas situaciones

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En Colombia, el nombre y los apellidos forman parte de la identidad jurídica de cada ciudadano. Aunque muchas personas creen que estos datos son permanentes, la legislación permite realizar una modificación, pero solo una vez y mediante un procedimiento específico ante una notaría.

El trámite está regulado por el Decreto 1260 de 1970, modificado por el Decreto 999 de 1988, y establece que el propio inscrito, una vez alcanzada la mayoría de edad, puede cambiar, corregir, sustituir o adicionar su nombre mediante escritura pública con el fin de fijar su identidad personal.

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¿Cuántas veces se puede cambiar el nombre o apellido en Colombia?

La normativa vigente señala que el ciudadano solo puede ejercer este derecho una vez mediante escritura pública.

Esto significa que la modificación administrativa del nombre o de los apellidos no puede repetirse libremente, salvo situaciones excepcionales que requieran una decisión judicial.

¿Qué documentos se necesitan para hacer el trámite?

Para solicitar el cambio de nombre o apellido en una notaría, generalmente se requiere presentar:

  • Cédula de ciudadanía original.
  • Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento.
  • Solicitud para otorgar la escritura pública correspondiente.

Una vez firmada la escritura, la modificación queda registrada mediante una anotación en el Registro Civil y posteriormente el ciudadano deberá actualizar sus demás documentos de identidad.

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¿Cuál es el costo del cambio de nombre o apellido en 2026?

Para realizar el cambio de nombre es necesario pagar los derechos notariales vigentes establecidos por la Superintendencia de Notariado y Registro. Dependiendo del caso, también pueden cobrarse valores adicionales por copias auténticas, certificados y otros documentos requeridos para completar el trámite.

Paso a paso para cambiar el nombre o apellido

El procedimiento, de forma general, consiste en:

  1. Reunir la documentación requerida.
  2. Acudir a una notaría y solicitar el otorgamiento de la escritura pública.
  3. Firmar la escritura correspondiente.
  4. Registrar la modificación en el Registro Civil.
  5. Actualizar la cédula y los demás documentos oficiales con la nueva información.
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¿En qué casos suele solicitarse este cambio?

La legislación no exige que el ciudadano exponga una causa específica para modificar su nombre o apellido por esta vía. En la práctica, el trámite suele realizarse para:

  • Corregir la forma en que la persona desea ser identificada.
  • Sustituir o adicionar uno o varios nombres.
  • Modificar el orden o los apellidos cuando la ley lo permite.
  • Consolidar la identidad personal.

Una vez completado el procedimiento, será necesario actualizar documentos como la cédula de ciudadanía, el pasaporte, las cuentas bancarias y demás registros donde figure el nombre anterior.