No todos lo saben | El Registro Civil acepta UNA sola visita de cada ciudadano en estas situaciones

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En Colombia, el nombre y los apellidos forman parte de la identidad jurídica de cada ciudadano. Aunque muchas personas creen que estos datos son permanentes, la legislación permite realizar una modificación, pero solo una vez y mediante un procedimiento específico ante una notaría.

El trámite está regulado por el Decreto 1260 de 1970, modificado por el Decreto 999 de 1988, y establece que el propio inscrito, una vez alcanzada la mayoría de edad, puede cambiar, corregir, sustituir o adicionar su nombre mediante escritura pública con el fin de fijar su identidad personal.

¿Cuántas veces se puede cambiar el nombre o apellido en Colombia?

La normativa vigente señala que el ciudadano solo puede ejercer este derecho una vez mediante escritura pública.

Esto significa que la modificación administrativa del nombre o de los apellidos no puede repetirse libremente, salvo situaciones excepcionales que requieran una decisión judicial.

¿Qué documentos se necesitan para hacer el trámite?

Para solicitar el cambio de nombre o apellido en una notaría, generalmente se requiere presentar:

Cédula de ciudadanía original.

Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento.

Solicitud para otorgar la escritura pública correspondiente.

Una vez firmada la escritura, la modificación queda registrada mediante una anotación en el Registro Civil y posteriormente el ciudadano deberá actualizar sus demás documentos de identidad.

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¿Cuál es el costo del cambio de nombre o apellido en 2026?

Para realizar el cambio de nombre es necesario pagar los derechos notariales vigentes establecidos por la Superintendencia de Notariado y Registro. Dependiendo del caso, también pueden cobrarse valores adicionales por copias auténticas, certificados y otros documentos requeridos para completar el trámite.

Paso a paso para cambiar el nombre o apellido

El procedimiento, de forma general, consiste en:

Reunir la documentación requerida. Acudir a una notaría y solicitar el otorgamiento de la escritura pública. Firmar la escritura correspondiente. Registrar la modificación en el Registro Civil. Actualizar la cédula y los demás documentos oficiales con la nueva información.

¿En qué casos suele solicitarse este cambio?

La legislación no exige que el ciudadano exponga una causa específica para modificar su nombre o apellido por esta vía. En la práctica, el trámite suele realizarse para:

Corregir la forma en que la persona desea ser identificada.

Sustituir o adicionar uno o varios nombres.

Modificar el orden o los apellidos cuando la ley lo permite.

Consolidar la identidad personal.

Una vez completado el procedimiento, será necesario actualizar documentos como la cédula de ciudadanía, el pasaporte, las cuentas bancarias y demás registros donde figure el nombre anterior.