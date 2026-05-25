Levantan el Metro de la 80 y transportará a todos los pasajeros hasta la carrera 65 a partir de esta fecha.

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El Metro de la 80 ha logrado un avance significativo en su desarrollo, al oficializarse la iniciación de una de las etapas más cruciales del proyecto: han comenzado las cimentaciones del viaducto Caribe, una estructura elevada que facilitará la llegada de los trenes hasta la carrera 65, integrándose así con el sistema Metro de Medellín. Este progreso representa un hito trascendental en la mejora de la movilidad en la parte occidental de la ciudad.

Este ambicioso proyecto de metro ligero se perfila como uno de los más ambiciosos de las últimas décadas en Antioquia. El proyecto avanza con obras civiles de considerable complejidad y establece que su trazado contará con una conexión estratégica desde la avenida Regional hasta el sector de la carrera 65, atravesando áreas críticas del norte del Valle de Aburrá.

Metro de la 80: qué es y por qué transformará Medellín

Metro de la 80 es un proyecto de transporte masivo que recorrerá la ciudad de norte a sur por la avenida 80, conectando la zona occidental de Medellín con las líneas existentes del Metro. Este sistema tendrá una longitud aproximada de 13,25 kilómetros y estará compuesto por 17 estaciones distribuidas a lo largo del corredor.

Su relevancia estriba en que permitirá descongestionar vías que han estado históricamente saturadas, optimizar los tiempos de desplazamiento y fortalecer la integración entre barrios, comunas y municipios de la región metropolitana.

¿Dónde estará exactamente el viaducto Caribe del Metro de la 80?

Uno de los sectores más significativos del proyecto se desarrolla en el área Caribe, al norte de Medellín. En este sitio se han iniciado las labores de cimentación del viaducto Caribe, una estructura elevada que tendrá aproximadamente 500 metros de longitud, extendiéndose desde la avenida Regional hasta la carrera 65.

Este viaducto intersecará corredores viales de gran importancia como la autopista Norte y la avenida 65 y se destinará exclusivamente al tránsito de los trenes del Metro de la 80.

¿Cómo será el viaducto elevado del Metro hacia la carrera 65?

La estructura será de doble vía y permitirá una operación segura y continua del sistema, conectando directamente la futura estación Caribe con sectores cercanos a la carrera 65 y zonas comerciales aledañas.

El viaducto Caribe estará sostenido por 17 apoyos o columnas, cada una con cimentación profunda mediante pilotes. Actualmente, los trabajos se concentran en excavaciones, armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto, utilizando maquinaria especializada que solo existe en contadas unidades en el país.

Metro de la 80: ¿cuántas personas se beneficiarán?

De acuerdo a las proyecciones oficiales, el Metro de la 80 proporcionará beneficios directos a cerca de un millón de habitantes, lo cual corresponde aproximadamente al 38 % de la población de Medellín. Este proyecto no sólo optimizará los tiempos de desplazamiento, sino que también ayudará a mejorar la calidad del aire y el ordenamiento urbano en uno de los corredores más congestionados de la ciudad.

El proyecto, al reducir los tiempos de viaje, también fomentará un notable incremento en la calidad de vida de sus usuarios, logrando un impacto significativo en la movilidad y sostenibilidad de la región.

Desde el Metro de Medellín, se ha subrayado que el cronograma indica que el Metro de la 80 comenzará operaciones en el año 2028. En este interín, las obras siguen su avance por secciones, destacando el viaducto Caribe como una de las estructuras claves para asegurar la conexión hasta la carrera 65, así como la completa integración con el sistema vigente.