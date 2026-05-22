El Metro de la Línea 1 empezó a rodar y los trenes van desde Bosa hasta la estación 4 (Fuente: Alcaldía de Bogotá).

Después de décadas de promesas incumplidas, el Metro de Bogotá avanza hacia una de las etapas más esperadas por millones de ciudadanos. La construcción de la Línea 1 ya transformó distintos sectores de la capital colombiana, donde las obras del viaducto, las columnas y la maquinaria forman parte del paisaje cotidiano.

El proyecto, que durante años fue tema de debate entre distintas administraciones, comenzó a tomar forma concreta en 2021 con el inicio visible de las obras. Desde entonces, el avance de la infraestructura se convirtió en uno de los temas más relevantes para los habitantes de Bogotá, que esperan una mejora significativa en la movilidad de la ciudad.

Ahora, un nuevo anuncio del alcalde Carlos Fernando Galán aumentó la expectativa sobre el sistema de transporte. El mandatario confirmó la fecha aproximada en la que los trenes empezarán a movilizarse fuera del patio taller para las pruebas dinámicas, un paso clave antes de la entrada en operación comercial del metro.

¿Cuándo empezarán a rodar los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá informó que las pruebas dinámicas de los trenes comenzarían en junio de 2026, momento en el que los vagones dejarán el patio taller ubicado en el sur de la ciudad para desplazarse por distintos tramos del viaducto. Será la primera vez que los ciudadanos puedan observar el movimiento de los trenes en recorridos de prueba fuera de las instalaciones técnicas.

El Metro de la Línea 1 empezó a rodar y los trenes van desde Bosa hasta la estación 4.

De acuerdo con lo señalado por Galán en una entrevista con Citynoticias, las primeras pruebas se desarrollarán sobre un tramo cercano a los 5,7 kilómetros. Posteriormente, el recorrido se ampliará de forma gradual hacia otras estaciones ubicadas en sectores centrales y del norte de Bogotá, a medida que avance la adecuación de la infraestructura.

¿Qué porcentaje de avance tiene la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Según datos entregados por el Distrito, la Línea 1 del Metro ya supera el 77 % de ejecución. Además, se completaron más de 13 kilómetros de viaducto, estructura elevada por la que circularán los trenes una vez el sistema entre en funcionamiento.

La administración distrital también proyecta alcanzar el 80 % de avance durante junio y cerrar 2026 con cerca del 90 % de ejecución total. Estas metas hacen parte del cronograma oficial que busca mantener la fecha prevista para la finalización de las obras principales del proyecto.

La Línea 1 contará con 24 kilómetros de extensión elevada, conectando áreas desde Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas, que incluirán 16 estaciones integradas al sistema TransMilenio.

¿Cuándo comenzará a funcionar oficialmente el Metro de Bogotá?

El cronograma actual establece que la infraestructura de la primera línea estaría terminada en septiembre de 2027. Después de esa etapa, el sistema deberá completar pruebas técnicas, ajustes operativos y validaciones de seguridad antes de abrir sus puertas al público.

Si no se presentan modificaciones en el calendario de obra, la operación comercial del Metro de Bogotá iniciará el 15 de marzo de 2028. De concretarse esa fecha, la capital colombiana finalmente pondrá en marcha uno de los proyectos de movilidad más esperados de su historia, luego de más de ocho décadas de debates y anuncios fallidos.