El PIB presentó un avance de 0.6% durante el año pasado. (foto: Pixabay)

El dato del Producto Interno Bruto (PIB) de México parece haber dado una sorpresa positiva, pues superó las expectativas de los analistas.

De acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB elaborada por el inegi, el indicador presentó un avance de 0.6% durante el año pasado, por encima del pronóstico general que apuntaba a una expansión de 0.4%.

El incremento fue impulsado por un resultado mejor al esperado durante los últimos tres meses del año pasado.

En ese periodo el crecimiento fue de 1.6%, cuando los analistas esperaban un crecimiento de apenas 1.3%.

¿Cómo le fue a cada sector?

Durante el último trimestre, el crecimiento fue impulsado por una fuerte expansión en el sector agropecuario, así como en los servicios, pero lastrada al mismo tiempo por la actividad industrial del país.

De acuerdo con el banco Ve por Más, el PIB tuvo su primera expansión en tres trimestres y la mayor en casi dos años.

“La variación trimestral presentó un fuerte regreso del tropiezo del 3T (-0.2%), siendo su mejor observación en cinco lecturas. El producto creció 0.6% en todo el año, donde el alza en los sectores primario (3.7%) y servicios (1.4%) compensaron el retroceso en la rama secundaria (-1.2%)”, detalló el área de Análisis y Estrategia de la institución financiera.

En su comparación anual, el sector agropecuario tuvo un crecimiento de 6%, pero a nivel trimestral revirtió parte de las fuertes alzas que demostró a lo largo del año.

“Resintió la disminución en las exportaciones del sector y el lento dinamismo en la manufactura de alimentos, proxy para la demanda intermedia”, explicó Ve Por Más.

En segundo término, la industria rompió la senda negativa, aunque por poco. Su crecimiento anual fue de apenas 0.3%, debido a una mejora en la construcción, la cual en la lectura previa puso ser restringida por las lluvias atípicas, además de resentir la caída en la obra pública y en la inversión privada.

“La manufactura pareció exhibir estabilidad, recibiendo soporte por parte de la expansión en manufacturas no automotrices”, añadió.

Finalmente, el sector servicios logró su mayor crecimiento en casi dos años, con una expansión anual de 2%.

El resultado fue consecuencia de un mejor dinamismo en el comercio, y en los servicios de transporte, recreativos, y de alojamiento y preparación de alimentos, que fueron afectados por una temporada de lluvias más fuerte a la usual en el 3T.