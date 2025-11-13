Andrés Manuel López Obrador aparece públicamente en México por su nuevo libro

En esta noticia ¿Por qué AMLO no aparece en público?

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, volverá a aparecer pero no por motivos políticos, sino por la presentación de su nuevo libro. Por este motivo, romperá nuevamente el retiro político que había anunciado tras concluir su mandato, dado que había asegurado que se alejaría completamente de la vida pública .

Su primera reaparición ocurrió ocho meses después de su retiro, el 1 de junio, cuando acudió a votar en Palenque, Chiapas, durante las elecciones del Poder Judicial. En aquella ocasión, mencionó que dedicaba su tiempo a escribir un libro sobre la historia del país.

AMLO reaparecerá públicamente en México por su nuevo libro de texto Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

“Tenemos a la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum. Nunca antes el pueblo había tenido el derecho de elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es un hecho histórico, por eso quise participar”, expresó ante los medios.

¿Cuándo se presentará el nuevo libro de López Obrador?

Según trascendió en los medios, el libro comenzará a circular a partir del 8 de diciembre de 2025 , una vez concluida la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Las presentaciones podrían llevarse a cabo durante ese mismo mes o extenderse hasta enero de 2026, cuando se prevé que AMLO inicie una gira por el país con motivo de su publicación.

¿Qué libros sacó López Obrador?

A lo largo de su trayectoria, López Obrador publicó un total de 20 libros, entre los que destacan:

Los primeros pasos, Tabasco, 1810-1867 (1986) Del esplendor a la sombra: La República restaurada (1988) Tabasco, víctima del fraude electoral (1990) Entre la historia y la esperanza (1995) Fobaproa, expediente abierto (1999) Un proyecto alternativo de nación (2004) Contra el desafuero: mi defensa jurídica (2005) La mafia nos robó la Presidencia (2007) La gran tentación: el petróleo de México (2008) La mafia que se adueñó de México... y el 2012 (2010) No decir adiós a la esperanza (2012) Neoporfirismo: hoy como ayer (2014) El poder en el trópico (2015) Catarino Erasmo Garza Rodríguez. ¿Revolucionario o bandido? (2016) 2018. La salida: decadencia y renacimiento de México (2017) Oye, Trump (2017) Hacia una economía moral (2019) A la mitad del camino (2021) ¡Gracias! (2024)

¿Por qué AMLO no aparece en público?

El exmandatario habría permanecido alejado de la vida pública por 14 meses debido a que carecía de espacios donde pudiera presentarse sin recibir manifestaciones hostiles, salvo aquellos organizados por simpatizantes de la Cuarta Transformación (4T).