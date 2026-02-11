El Gobierno Nacional confirmó de manera oficial la continuidad de un plan social destinado a miles de familias cuyos hijos estés escolarizados. El anuncio fue realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que detalló el alcance del programa y los montos que recibirán millones de beneficiarios en todo el país. De acuerdo con la información oficial, el apoyo forma parte del sistema Becas para el Bienestar, que en 2026 contará con una inversión superior a 140 mil millones de pesos. El programa alcanzará a 22.8 millones de estudiantes de educación primaria, secundaria, media superior y superior, con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y reducir la deserción. Las autoridades también confirmaron que el depósito de dinero se realizará mediante distintos esquemas según el nivel educativo. Entre ellos destaca la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de educación básica, y otros apoyos complementarios como becas de transporte para nivel superior. El acceso al beneficio dependerá del registro escolar y la incorporación al programa. El Gobierno Nacional informó que continuará la entrega de apoyos económicos a través de los programas de becas educativas, con transferencias dirigidas a familias con estudiantes de educación básica. Dentro de este esquema, la Beca Rita Cetina será uno de los principales instrumentos de apoyo, con depósitos de dinero destinados a fortalecer la permanencia escolar, según detalla la SEP. Según datos oficiales, más de un millón de estudiantes de nuevo ingreso a secundaria recibirán un apoyo de 1,900 pesos por familia, además de 700 pesos por cada estudiante adicional registrado. Este beneficio forma parte del sistema de becas que busca reducir la deserción escolar y mejorar las condiciones educativas. En paralelo, millones de alumnos de primaria serán incorporados al programa mediante procesos de registro escolar. El beneficio para este nivel consiste en un apoyo anual destinado a cubrir gastos de útiles y uniformes para el ciclo escolar correspondiente. El programa de becas educativas forma parte del esquema Becas para el Bienestar, que contempla una inversión superior a 140 mil millones de pesos y beneficiará a 22.8 millones de estudiantes en distintos niveles educativos. El objetivo central es garantizar el acceso a la educación y reducir brechas sociales desde los primeros años de formación. Las autoridades señalaron que el número de beneficiarios creció de forma sostenida en los últimos años, ampliando la cobertura desde primaria hasta educación superior. Además, se sumaron apoyos complementarios, como becas de transporte para estudiantes universitarios en regiones específicas. El Gobierno Nacional reiteró que este plan social busca consolidar un modelo educativo con mayor inclusión. La continuidad del depósito de dinero pretende asegurar que las familias de estudiantes cuenten con respaldo económico mientras sus hijos permanecen dentro del sistema educativo.