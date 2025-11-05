La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que Financiera para el Bienestar (Finabien) sigue siendo la mejor opción para enviar dinero de Estados Unidos a México, al ofrecer hasta 400 pesos más por transferencia o depósito bancario.

El procurador Iván Escalante Ruiz explicó que, según el monitoreo de la calculadora Quién es Quién en el Envío de Dinero, Finabien pagó $7,559.07 pesos por un envío de 400 dólares, frente a los $7,191.90 que entregó Ria Money Transfer.

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Escalante destacó además los precios actuales de la canasta básica y de la gasolina regular, que se mantienen estables en el país.

“Finabien fue la que pagó más en depósito o transferencia, casi 400 pesos más que otras remesadoras”.

“El precio de la canasta básica no debe rebasar los $910 pesos”.

“El litro de gasolina regular se mantiene en $23.60 pesos a nivel nacional”.

Finabien, la mejor opción para enviar dinero

El titular de Profeco aseguró que “Finabien fue la que pagó más en depósito o transferencia, casi 400 pesos más que otras remesadoras”, al comparar los precios observados el 30 de octubre de 2025.

En el caso de envíos en efectivo, Xoom resultó la más competitiva, con $7,516.14 pesos entregados, mientras que Pangea Money Transfer pagó $7,180.39 pesos, la cifra más baja del monitoreo.

Finabien : $7,559.07 pesos (depósito/transferencia)

Ria Money Transfer: $7,191.90 pesos (depósito/transferencia)

Xoom: $7,516.14 pesos (efectivo)

Pangea Money Transfer: $7,180.39 pesos (efectivo)

Gobierno de México

La canasta básica tiene sus precios por debajo del límite

El procurador recordó que el precio máximo del paquete de 24 productos básicos del PACIC no debe superar los $910 pesos, y que los precios promedio se mantuvieron dentro del rango.

“El precio más bajo fue de $735.70 pesos en Chedraui Campeche, mientras que el más alto fue de $943.86 en H-E-B San Nicolás”, detalló Escalante.

• Iztapalapa (CDMX): $811.40 (Soriana Mercado San Lorenzo Xalpa) – $859.50 (Soriana Híper Iztapalapa)

• León (Guanajuato): $790.60 (Chedraui León Poliforum) – $915.40 (H-E-B 2984)

• Hermosillo (Sonora): $823.20 (Walmart Blvd. Morelos) – $904.50 (Ley Blvd. Kino)

El reporte de precios de la Profeco sobre la gasolina

En cuanto a los combustibles, el precio promedio nacional del litro de gasolina regular fue de $23.60 pesos, según el último reporte de Profeco.

Escalante agregó que “el precio más justo fue de $23.14 pesos en Monterrey, mientras que el más alto fue de $24.99 pesos en Saltillo”.

El procurador celebró el 49 aniversario de la Revista del Consumidor, invitando a leer su edición de noviembre, que incluye estudios de calidad sobre pinturas arquitectónicas y cacahuates salados y japoneses.