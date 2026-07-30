Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 30 de julio.

Estas son las efemérides del 30 de julio

1863: Nace en Dearborn, cerca de Detroit (EE.UU.), Henry Ford, que será industrial estadounidense y fundará la compañía de automóbiles Ford Motor Company. También será considerado el padre de las cadenas de producción en masa revolucionando la fabricación industrial al montar su cadena para fabricar su Ford modelo "T", del que se producirán más de 4.320.000 unidades entre los años 1908 y 1927. (Hace 163 años)

1818: En el publecito inglés de Thornton nace la escritora británica Emily Brontë, hermana de otras dos grandes escritoras: Charlotte y Anne. Su obra más importante será la novela "Cumbres borrascosas", publicada en 1847 bajo seudónimo y considerada un clásico de la literatura inglesa, en la que narrará la historia de amor entre Catherine Earnshaw y su hermano adoptivo Heathcliff. (Hace 208 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1898: Fallece en Friedrichsruh (actual Alemania) Otto von Bismarck, político y primer ministro de Prusia llamado el "canciller de Hierro", fue el artífice de la unificación alemana y una pieza clave en las relaciones internacionales de la segunda mitad del siglo XIX. (Hace 128 años)

1811: En Chihuahua, México y a manos de los españoles es fusilado el cura párroco Hidalgo, que proclamó el primer llamamiento de independencia en México contra las autoridades coloniales, el conocido como "Grito de Dolores" en la mañana del 16 de septiembre de 1810. En 1868, en un México independiente, se erigirá en su honor el Estado de Hidalgo. (Hace 215 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este jueves

El evento más importante es el nacimiento de Henry Ford en 1863, ya que su innovación en la producción en masa transformó la industria automotriz y estableció las bases para la fabricación moderna. Su desarrollo del Ford modelo "T" permitió la producción a gran escala, facilitando el acceso al automóvil y cambiando la sociedad estadounidense.