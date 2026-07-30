En esta noticia Planes de expansión

Con un crecimiento del 138.6% en su utilidad neta, que alcanzó los u$s 28.3 millones, y un flujo operativo de 91 millones, Esentia Energy acelera sus planes de crecimiento. La empresa respaldó este desempeño con el refinanciamiento exitoso de 2,000 millones de dólares en deuda y la adquisición de un predio de 100 hectáreas en San Luis Potosí, estratégico para atender la alta demanda energética de data centers e industrias clave mediante su plataforma Gas to Power.

Estephanie Suárez

Daniel Bustos, director general de la empresa, comentó que la utilidad antes de impuestos, amortizaciones y depreciaciones de más de 7% anual se debió a mayores volúmenes de venta de gas y una mejor captura de margen de comercialización de gas.

En cuanto a la deuda, el directivo dijo que el refinanciamiento “fortalece de manera significativa nuestra estructura de capital, optimiza nuestro perfil de vencimientos y nos brinda la flexibilidad financiera necesaria para continuar ejecutando nuestros planes de crecimiento”.

Este es apenas el segundo reporte trimestral de la compañía, que en noviembre del año pasado debutó en el mercado de valores mexicano.

Planes de expansión

Esentia Energy mantiene sus planes de expansión para el resto del año y busca nuevas rutas para incrementar su capacidad.

Los planes de Expansión Fases I y II, junto con la construcción de la nueva Estación de Compresión de Aguascalientes avanzan conforme a lo programado, añadió el CEO.

Además, la empresa adelantó que alcanzó un acuerdo preliminar para expandir su capacidad de transporte transfronterizo entre México y Estados Unidos, en el corredor Waha-El Paso, a lo que se sumaría la ampliación del gasoducto Tarahumara para asegurar la capacidad de la Fase II.

La empresa también aseguró un predio industrial de 100 hectáreas en San Luis Potosí, para atender la demanda energética industrial de centros de datos.

“Como parte de nuestra estrategia de largo plazo, seguimos desarrollando nuevas oportunidades de negocio a través de Esentia Power, nuestra plataforma integrada de gas a energía (Gas to Power). En San Luis Potosí, hemos asegurado un predio industrial de 100 hectáreas con acceso directo a nuestro sistema de gasoductos. Su escala y ubicación estratégica lo hacen idóneo para albergar a usuarios industriales y centros de datos que requieren energía confiable en sitio”, comentó.