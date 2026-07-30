Usuarios podrán pagar servicios gubernamentales de movilidad a través de PASE | Foto: Andrea Piacquadio de Pexels

La empresa de telepeaje, PASE, amplía su estrategia más allá de su negocio core en el pago de casetas con la incorporación de pagos gubernamentales como tenencias, verificaciones y multas en su aplicación móvil. Busca aumentar la frecuencia de uso de su plataforma y consolidarse como un servicio integral para los automovilistas.

Alexis Reséndiz, director general de PASE, ya había adelantado a El Cronista, en una entrevista en marzo, que esta estrategia de diversificación no solo busca centralizar la experiencia del conductor en una sola cuenta, sino que proyecta un potencial financiero capaz de duplicar o triplicar los ingresos de la empresa en el mediano plazo.

Con esta expansión, la empresa refuerza su apuesta por el modelo de Mobility as a Service (MaaS), una tendencia que busca concentrar en una sola plataforma distintos servicios vinculados con la movilidad y que, en el caso de PASE, también abre oportunidades para incrementar la interacción de los usuarios con su ecosistema digital y diversificar las fuentes de ingresos más allá del cobro por telepeaje.

La empresa informó en un comunicado que los usuarios con modalidad pospago, es decir, aquellos que tienen una tarjeta bancaria domiciliada en la aplicación, ya pueden pagar multas, tenencias y placas desde la app.

Actualmente, la aplicación supera las 6 millones de descargas, registra más de 3.5 millones de usuarios y es utilizada por más de 2.3 millones de personas cada mes, mientras que alrededor de 120,000 interactúan diariamente con la plataforma.

El servicio está disponible en 13 entidades del país: Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala.

Además de los pagos gubernamentales, la aplicación integra funciones como recargas del Tag PASE, pago de estacionamientos, geolocalización, cálculo del costo de casetas y consumo de combustible, así como un botón para solicitar asistencia vial de Ángeles Verdes.