Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 29 de julio.

Estas son las efemérides del 29 de julio

1905: En Jönköping, Suecia, nace Dag Hammarskjöld, que será Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre abril de 1953 y el 18 de septiembre de 1961, día en el que morirá en un accidente de aviación durante un viaje para mediar en el conflicto de Katanga en el Zaire o Congo Belga. Durante su actuación como Secretario General de la ONU destacará como un pacifista, de gran habilidad para mediar en conflictos internacionales relacionados con los procesos de descolonización. Por ello, en 1961, se le concederá el premio Nobel de la Paz a título póstumo. (Hace 121 años)

1883: Nace en Forli (Italia) Benito Amilcare Andrea Mussolini, que será político, primer ministro y dictador del Reino de Italia desde 1922 hasta 1943, año en que será depuesto y encarcelado. Tras ser rescatado por un comando de las Waffen SS, accederá al cargo de Presidente de la República Social Italiana desde septiembre de 1943 hasta su derrocamiento definitivo en 1945, tras el cual será ejecutado junto con su amante. (Hace 143 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1983: Fallece en Ciudad de México a los 83 años, Luis Buñuel, cineasta español. (Hace 43 años)

1900: Es asesinado en atentado en la ciudad Monza (Italia), el rey Humberto I de Italia. El regicida es el anarquista Bresci que pretende vengar el baño de sangre de Milán del año 1898, cuando las tropas reales dispararon indiscriminadamente sobre diversas manifestaciones de obreros, ocasionando numerosos muertos y heridos. (Hace 126 años)

1890: Muere en Auvers sur Oise (Francia), Vicent van Gogh, pintor holandés y figura destacada del postimpresionismo, tras haberse pegado un tiro dos días antes. (Hace 136 años)

1856: En Eindenich (Alemania), fallece el compositor alemán Robert Schumann, exponente del romanticismo musical del siglo XIX. (Hace 170 años)

1030: Olaf II Haraldson, rey de Noruega desde 1015 hasta 1028, año en que le arrebató el trono Canuto el Grande, muere en la Batalla de Stiklestad contra los daneses, intentando reconquistar Noruega. Esta Batalla representa un cambio en la historia de este país por suponer el cierre de la era vikinga precristiana y comenzar su cristinianización. En el año 1031 será considerado santo y héroe nacional, siendo canonizado en 1164. (Hace 996 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este miércoles

El evento más importante es el nacimiento de Dag Hammarskjöld en 1905, quien se convirtió en Secretario General de la ONU y destacó por su labor pacifista y mediadora en conflictos internacionales durante procesos de descolonización. Su legado fue reconocido póstumamente con el premio Nobel de la Paz en 1961, resaltando su impacto en la promoción de la paz global.