En el transcurso de este miércoles, 29 de julio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Chiapas a las 02.41 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 108 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 14.043° y una longitud de -92.916°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades recomiendan mantener la calma: agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y permanecer en zonas seguras hasta que termine el movimiento.

Tras el sismo, evacuar por escaleras hacia puntos de encuentro, cortar gas y electricidad si es seguro, no usar ascensores y seguir información oficial por radio o canales verificados.