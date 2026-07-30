El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.7 ocasionado en Chiapas a las 23.17 horas este miércoles, 29 de julio de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 128 km al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 14.38° y una longitud de -93.362°.

Terremoto de 4.7 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Pixabay).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil informó hoy que, ante sismos, se recomienda conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas, no usar elevadores y seguir rutas de evacuación; tener mochila de emergencia y atender indicaciones oficiales.