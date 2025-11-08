Rememorar los eventos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 8 de noviembre.

Estas son las efemérides del 8 de noviembre

1900: En Atlanta (Georgia, EE.UU.), nace la escritora estadounidense Margaret Mitchell, autora de "Lo que el viento se llevó", novela romántica de la vida en el sur de Estados Unidos durante la Guerra Civil americana de 1861 a 1865. (Hace 125 años)

1847: En Clontarf, Irlanda, nace el escritor Abrahan "Bram" Stoker, conocido por su novela "Drácula", publicada en 1897 y claro exponente de la llamada Literatura Gótica. (Hace 178 años)

1656: En Haggerston, Shoreditch (cerca de Londres, Reino Unido), nace Edmond Halley que desde temprana edad se sentirá muy atraído por las matemáticas y le gustará mucho la investigación estelar gracias a las enseñanzas del astrónomo real, John Flamsteed. Gran amigo de Isaac Newton, le animará a escribir su "Principia Mathematica", cuya teoría de la gravitación universal le impulsará a calcular por primera vez la órbita de un cometa, el que pasará en 1682, anunciando que es el mismo que ha sido visto en 1531 y 1607 y que volverá a observarse en 1758. En su honor se dará al cometa su nombre. (Hace 369 años)

1622: En el castillo de Nyköping (Suecia) nace Carlos X Gustavo de Suecia que llegará al trono en 1654 al abdicar a su favor su prima Cristina I. Debido al debilitamiento de las naciones vecinas durante la guerra de los Treinta Años, tratará de agrandar el territorio de Suecia con acciones militares para asegurar la supremacía sueca en el Mar Báltico. A su muerte en 1660 sus vecinos se aliarán contra Suecia en un momento delicado en el que el trono estará ocupado por su sucesor, Carlos XI, un niño menor de edad. (Hace 403 años)

1990: En la población francesa de Sommières, muere Lawrence Durrell, escritor británico, cuya obra más conocida es es la tetralogía llamada "El cuarteto de Alejandría". (Hace 35 años)

1674: Fallece en Londres (Inglaterra) John Milton, poeta inglés cuya influencia en poetas posteriores será indiscutible. Mediante su prosa, Milton se dedicó a defender las libertades civiles y religiosas y muchos lo consideran el poeta inglés más grande después de Shakespeare, conocido especialmente por su poema épico "El paraíso perdido". (Hace 351 años)

La efeméride más importante de este sábado

El evento más importante destacado es el nacimiento de Margaret Mitchell en 1900, ya que su obra "Lo que el viento se llevó" se ha convertido en un clásico de la literatura estadounidense, ofreciendo una profunda mirada a la vida en el sur durante la Guerra Civil americana, lo que ha influido en la cultura y el cine de manera significativa.