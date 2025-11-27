Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 27 de noviembre, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 27 de noviembre

1921: En Uhrovec (actual Eslovaquia), nace Alexander Dubcek, político eslovaco que será primer ministro de Checoslovaquia de 1968 a 1969 y también conocido por su intento de reformar el régimen comunista (Primavera de Praga), abortado cruentamente por las tropas soviéticas. (Hace 104 años)

1865: En Bogotá (Colombia), nace José Asunción Silva, poeta colombiano. Aunque se iniciará en el Romanticismo, será uno de los más importantes precursores del Modernismo. A los 31 años de edad se suicidará y gran parte de sus manuscritos se perderán, si bien en 1923 se publicará póstumamente "El libro de versos" y lo mismo ocurrirá con su novela "De sobremesa" en 1925. (Hace 160 años)

1701: Nace en Uppsala (Suecia), el físico y astrónomo sueco Anders Celsius, inventor del termómetro de mercurio graduado con la escala centígrada, donde 0º C corresponde a la congelación del agua destilada a nivel del mar y 100º C al punto de ebullición. (Hace 324 años)

1380: En Medina del Campo (actual España), nace Fernando I de Aragón, que será rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Sicilia, de Cerdeña y de Córcega; duque de Neopatria y de Atenas; conde de Barcelona, de Rosellón y de Cerdaña; y regente de Castilla. (Hace 645 años)

Fuente: narrativas-mx

511: Muere en París, Clodoveo I, rey de los francos y fundador de la dinastía Merovingia desde el año 481 hasta hoy. Tras su desaparición, el reino se dividirá entre sus cuatro hijos. (Hace 1514 años)

Operativo | El SAT no perdonó y realizó un embargo masivo a mexicanos que no contaban con este documento

Fuente: narrativas-mx

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Alexander Dubcek en 1921, ya que su papel como primer ministro de Checoslovaquia durante la Primavera de Praga simboliza un intento significativo de reforma del régimen comunista, que fue brutalmente reprimido por las tropas soviéticas, marcando un momento crucial en la historia de Europa del Este.