El Sistema de Transporte Colectivo Metro es uno de los medios de transporte más utilizados en el Valle de México, gracias a la extensa red que conecta distintos puntos de la capital. En los próximos años, este sistema podría beneficiar también a miles de habitantes del Estado de México con una nueva línea que fortalecerá la conexión con la Ciudad de México.

Denominado Metromex, el plan contempla la creación de una red de aproximadamente 220 kilómetros en territorio mexiquense. Por su alcance, el secretario de Movilidad de Edomex, Daniel Sibaja, calificó la iniciativa como una especie de “Tren Maya mexiquense”.

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Conoce los detalles de este proyecto y prepárate para desplazarte sin inconvenientes.

¿Qué es el Metromex?

La propuesta forma parte del Plan Colibrí, estrategia integral del Gobierno del Estado de México que agrupa 100 compromisos organizados en 10 ejes de acción en materia de movilidad.

Entre los puntos centrales del programa se encuentra la elaboración de estudios de prefactibilidad y análisis costo-beneficio para desarrollar la primera red de Metro en Toluca, conocida como Metroluca (Metromex).

¿Cuál será el recorrido del Metromex?

Aunque el trazo definitivo aún no se detalló, se confirmó que el nuevo sistema tendrá conexión con la estación Martín Carrera, correspondiente a la Línea 4 del Metro capitalino. Esta línea va de Santa Anita a Martín Carrera y enlaza con rutas estratégicas como:

Línea 1: Pantitlán – Observatorio

Línea 5: Politécnico – Pantitlán

Línea 6: Martín Carrera – El Rosario

Línea B: Ciudad Azteca – Buenavista

Línea 8: Garibaldi – Constitución de 1917

Línea 9: Tacubaya – Pantitlán

El objetivo es mejorar la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, ofreciendo una alternativa más eficiente para trasladarse entre el Estado de México y la capital del país.

¿Qué es el Plan Colibrí?

El Plan Colibrí no solo contempla la nueva línea de Metro, sino también diversas acciones para modernizar y articular el sistema de transporte en la entidad. Entre las principales medidas destacan:

Construcción de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan, que conectará el Centro de Transferencia Modal de Cuatro Caminos con Minas de San Martín.

Desarrollo de la primera línea DRT (Digital Rail Transit) en el Valle de México, que irá de Múzquiz al Parque Ecológico Lago de Texcoco, bajo el esquema de Movilidad Integrada como una nueva línea de Tren Ligero.

Conclusión del Trolebús Chalco–Santa Martha, en coordinación con concesionarios y corredores, para que opere bajo la administración del Gobierno de la CDMX.

Finalización del Tren Suburbano Lechería–AIFA y diseño de rutas alimentadoras “Colibrí” hacia sus estaciones.

Modernización de las líneas del Mexibús para mejorar infraestructura y servicio.

Firma de un convenio para homologar método de pago, imagen y operación dentro de la red de Movilidad Integrada en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Instalación de WiFi en estaciones de alta afluencia y en unidades del Mexibús.

Análisis sobre la posible gratuidad del transporte para adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 3 años.