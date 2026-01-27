El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha comenzado a implementar un programa de seguridad en los puertos fronterizos internacionales: la Verificación Mejorada.

A partir de ahora, las nuevas políticas migratorias permiten revocar visas o permisos de residencia y autorizan a los agentes a revisar dispositivos electrónicos en busca de actividad sospechosa. Esta medida afecta tanto a turistas como a residentes legales que intenten cruzar la frontera estadounidense.

Estados Unidos bloqueará el ingreso al país a todos los visitantes que tengan esto en sus celulares o computadoras.

Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump impulsó políticas migratorias más severas con el fin de frenar la entrada ilegal de inmigrantes. En 2025 firmó una orden ejecutiva que refuerza los controles de seguridad en la frontera y endurece las condiciones de ingreso para migrantes y turistas, afectando directamente la validez y otorgamiento de visas.

Cuáles son los dispositivos que pueden ser revisados en la frontera

Estas disposiciones aprobadas por Trump facultan a los agentes fronterizos para llevar a cabo inspecciones a los viajeros con el propósito de identificar razones que podrían resultar en la revocación de visas de turista (B1/B2) y permisos de residencia. En caso de que descubran en los dispositivos electrónicos información que represente una potencial amenaza para la Seguridad Nacional, tendrán la potestad de confiscar los documentos y denegar la entrada al país.

Según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los dispositivos electrónicos, tales como teléfonos y computadoras, están sujetos a revisión por parte de las autoridades fronterizas. Estas medidas se aplican también a migrantes con residencia legal, especialmente en situaciones donde se detecta la difusión de contenido ilegal o que pueda ser considerado una amenaza.

Contenido que puede provocar el rechazo

En caso de detectar alguna actividad sospechosa, se procederá a reportar el incidente, lo que podría implicar que el viajero corre riesgo de perder su visa . La resistencia a las inspecciones podría resultar en la retención de los dispositivos electrónicos por tiempo indefinido.

Mensajes, correos o información que hagan referencia a la búsqueda o posesión de un empleo en Estados Unidos sin disponer de una visa laboral o permiso correspondiente serán motivo de bloqueo. También aplica para mensajes, correos o información que indiquen pertenecer a una institución académica en Estados Unidos sin contar con una visa de estudiante.

Finalmente, mensajes, correos o información relacionados con armas, drogas ilegales u otros productos considerados una amenaza por los agentes fronterizos estadounidenses resultarán en la denegación inmediata del ingreso al país y posibles consecuencias legales adicionales.