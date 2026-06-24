Las mayores reservas de oro de México permanecen ocultas bajo formaciones rocosas distribuidas a lo largo de la Sierra Madre Occidental, una extensa franja mineralizada que atraviesa varios estados del norte y occidente del país y que concentra los proyectos auríferos más importantes en operación.

De acuerdo con información de la Dirección General de Desarrollo Minero, esta región es considerada el principal cinturón de oro de México, donde operan minas de relevancia internacional como Peñasquito, La Herradura, Mulatos, Los Filos, Pinos Altos y El Limón-Guajes.

El documento oficial destaca que “los yacimientos de Oro más importantes de México se encuentran en la Sierra Madre Occidental”, una zona geológica formada principalmente por rocas riolíticas y andesíticas que favorecieron la concentración de minerales preciosos a lo largo de millones de años.

Toneladas de oro

La Sierra Madre Occidental concentra el mayor potencial aurífero

Especialistas identifican a la Sierra Madre Occidental como la principal provincia minera de oro del país debido a la abundancia de vetas, brechas mineralizadas, pórfidos y cuerpos de cuarzo asociados con metales preciosos.

Esta extensa región atraviesa entidades como Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Guerrero, donde actualmente operan algunos de los proyectos auríferos más rentables y productivos de México.

El mapa de franjas mineralizadas elaborado por autoridades mineras muestra una concentración excepcional de proyectos de extracción de oro a lo largo de este corredor geológico, considerado estratégico para la industria nacional.

Los estados que lideran la producción nacional de oro

La producción aurífera mexicana se encuentra altamente concentrada en cinco entidades federativas que aportan la mayor parte de las onzas extraídas cada año en el territorio nacional.

Sonora encabeza la lista con una participación de 28.70 por ciento de la producción nacional, seguido por Zacatecas con 22.31 por ciento y Guerrero con 15.14 por ciento.

Durango aporta 13.94 por ciento y Chihuahua 11.98 por ciento, mientras que el resto de las entidades concentra conjuntamente menos del ocho por ciento de la producción aurífera nacional.

Principales minas de oro que operan en México

El cinturón aurífero de la Sierra Madre Occidental alberga algunos de los proyectos más importantes para la producción de oro y la inversión minera internacional.

Entre las minas más destacadas se encuentran:

Peñasquito

La Herradura

Mulatos

Los Filos

Pinos Altos

El Limón-Guajes

Dolores

Noche Buena

Palmarejo

Estos complejos mineros forman parte de la red de operaciones que mantienen a México entre los principales productores de minerales a nivel mundial y consolidan a la Sierra Madre Occidental como el gran cinturón de oro del país.

Minas de oro en México

¿Por qué existe tanto oro en esta región mexicana?

Los especialistas explican que la riqueza aurífera de la Sierra Madre Occidental está relacionada con antiguos procesos volcánicos y tectónicos que favorecieron la formación de depósitos minerales de gran tamaño.

Las estructuras geológicas predominantes incluyen:

Vetas cuarzo

Stockworks

Brechas minerales

Depósitos pórfidos

Rocas volcánicas

Estas condiciones naturales permitieron que enormes concentraciones de oro permanecieran atrapadas bajo capas de roca durante millones de años, convirtiendo a esta región en una de las zonas mineras más valiosas de América Latina.