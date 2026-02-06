La introducción de nuevos modelos multifunción ha llevado a un número creciente de usuarios a optar por dispositivos “todo en uno” en lugar de las freidoras de aire tradicionales. La propuesta de Silvercrest está diseñada para este segmento específico: personas que buscan cocinar de manera eficiente, con un manejo sencillo y evitando la acumulación de múltiples aparatos en la cocina. El auge de las freidoras de aire ha dado lugar a una nueva categoría de electrodomésticos de cocina. En este contexto, Lidl ha incorporado a su oferta la freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest, un dispositivo que combina en un solo aparato las funciones de freidora, mini horno y deshidratador, permitiendo cocinar con poco o ningún uso de aceite, optimizando así el espacio en la encimera. Su diseño tipo horno, junto con una capacidad de 12 litros y una potencia de 1800 W, la posiciona como una opción práctica para familias o para aquellos que desean preparar múltiples raciones simultáneamente sin recurrir al horno convencional. Además, está dirigida a quienes buscan mantener una alimentación más equilibrada sin sacrificar las texturas crujientes. La freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest es un dispositivo multifuncional que opera mediante un sistema de aire caliente de alta velocidad. Este equipo está equipado con una pantalla táctil y programas automáticos que regulan el tiempo y la temperatura, que varían de 40 °C a 200 °C, para una variedad de recetas. La marca presenta este modelo como una solución para cocinar sin grasa añadida y con un consumo energético más eficiente que el de un horno convencional. La máquina cuenta con una ventana panorámica XL y luz interior, lo que permite observar el proceso de cocción sin necesidad de abrir la puerta, evitando así la pérdida de calor. En su interior, ofrece múltiples niveles para colocar bandejas o accesorios, permitiendo la preparación de varias elaboraciones simultáneamente o adaptar el espacio según el tamaño de cada plato. Este tipo de aparato está diseñado para aquellos que desean reemplazar varios electrodomésticos: puede sustituir a una freidora tradicional, un pequeño horno eléctrico e incluso una parrilla de sobremesa para ciertas preparaciones. La circulación uniforme del aire caliente contribuye a obtener alimentos dorados por fuera y tiernos por dentro, desde verduras asadas hasta piezas de pollo completas. El equipo incluye un temporizador estándar de 1 a 60 minutos y un modo específico de deshidratación de 1 a 24 horas, diseñado para frutas, hierbas o snacks crujientes. Esta función, junto con la capacidad de cocinar prácticamente sin aceite, la convierte en una opción atractiva para quienes preparan colaciones caseras o desean optimizar el uso de alimentos frescos. Entre los accesorios se encuentran varias bandejas de rejilla para hornear o deshidratar, una bandeja continua, un espetón giratorio para pollo, una cesta redonda para patatas, un set de pinchos para kebab y un asa para extraer las piezas calientes de manera segura. Muchos de estos componentes son aptos para lavavajillas, lo que facilita la limpieza diaria. El paquete se completa con un pequeño libro de recetas diseñado para maximizar las funciones del aparato desde el primer día. Según la descripción oficial, la freidora 9 en 1 permite cocinar de hasta nueve formas diferentes, entre ellas freír, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor, deshidratar y rostizar al estilo “rotisserie”. Estos modos se combinan con programas preconfigurados para patatas fritas, pollo, verduras u otras recetas comunes, lo que facilita su uso para quienes no desean ajustar manualmente cada parámetro. Según la información disponible en la web oficial de Lidl y en medios especializados, se presentan a continuación algunos aspectos a considerar antes de realizar la compra: