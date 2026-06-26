La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos ha descubierto una nueva fuente de este recurso natural valioso. Infórmate más.

El oro es uno de los minerales preciosos más valorados del mundo y, a lo largo de la historia, ha sido asociado con riqueza, poder y estabilidad económica. Aunque suele encontrarse en yacimientos terrestres, distintas estimaciones científicas sostienen que la mayor cantidad de este metal conocida se encuentra distribuida en los océanos, donde permanecería disuelta en concentraciones extremadamente bajas.

En la actualidad, el oro es utilizado como activo de inversión, materia prima para joyería y componente de distintos dispositivos tecnológicos. Sin embargo, aunque investigaciones científicas han estimado que los océanos contienen millones de toneladas de oro, las bajas concentraciones del mineral hacen que su recuperación siga siendo técnicamente compleja y económicamente inviable.

Este descubrimiento también plantea interrogantes y desafíos respecto a las consecuencias económicas y ambientales que podría implicar su extracción.

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No está bajo tierra ni en una mina: dónde se encuentra la mayor reserva natural de oro conocida

Las investigaciones sobre la presencia de oro en el océano indican que este metal se encuentra disuelto en concentraciones extremadamente bajas, que pueden variar según la región analizada. A diferencia de los depósitos terrestres, donde el mineral aparece concentrado en vetas o yacimientos, en el agua marina su recuperación continúa siendo económicamente inviable con la tecnología disponible.

De acuerdo con estimaciones científicas difundidas por organismos y estudios especializados, los océanos podrían contener cerca de 20 millones de toneladas de oro disuelto. Sin embargo, esa cantidad no constituye una reserva minera convencional, ya que el metal está disperso en el agua y no concentrado en depósitos que permitan su extracción comercial.

Estrategias y desafíos para extraer 20 millones de toneladas de oro

La posibilidad de recuperar este volumen de oro continúa siendo uno de los principales desafíos técnicos para la industria y la investigación. Por ahora, no existen métodos capaces de extraer el metal de manera rentable y a gran escala, aunque especialistas analizan tecnologías de filtración y procesos de separación que reduzcan costos y minimicen el impacto ambiental.

Las tecnologías disponibles hasta el momento para este tipo de labores han demostrado ser insuficientes en su eficacia para recuperar el oro. Por ello, expertos sugieren el desarrollo de nanofiltros y de procesos químicos avanzados que permiten la captura del oro sin provocar daños ambientales.