El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el regreso de las tormentas a partir del martes 30 de diciembre y las celebraciones por las fiestas decembrinas podrían verse afectadas por intensas precipitaciones.

En las vísperas del comienzo de un nuevo año, se pronostica el regreso de las lluvias para un gran número de estados del país, así como un marcado descenso de las temperaturas.

Regresan las lluvias: ¿cuáles son los estados afectados?

A partir del martes 30 de diciembre, el frente frío núm. 25 se extenderá sobre la península de Yucatán, continuará su interacción con una vaguada en altura, lo que generará las condiciones propicias para que se registren lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, el sureste del país y zonas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

El pronóstico del tiempo para el martes 30 de diciembre. (Foto: Archivo)

Al mismo tiempo, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de la península de Baja California, que se combinará con un río atmosférico y con la corriente en chorro subtropical, originarán fuertes rachas de viento, lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste de la República Mexicana.

En este contexto, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados generarán que los siguientes estados se vean pasados por agua:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Oaxaca (noreste)

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Tabasco (oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz (Papaloapan)

Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Las Montañas)

Campeche

Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Puebla (Valle Serdán)

Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento)

Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca),

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Hidalgo

Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Morelos.

Por otro lado, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, continuará propiciando evento de “Norte” intenso en las costas de Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como fuerte a muy fuerte en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Estos fenómenos meteorológicos generarán las condiciones propicias para que se registre un marcado descenso de las temperaturas, manteniendo un ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional.

¿En qué estados lloverá el miércoles 31 de diciembre?

En función del pronóstico del tiempo que difundió el SMN para las vísperas de Año Nuevo, se espera que para el miércoles 31 de diciembre el frente frío núm. 25 se extienda sobre el mar Caribe, interaccione con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el suroeste del golfo de México, generando lluvias puntuales fuertes en distintos estados. Algunos de los que se verán afectados por el agua, son: