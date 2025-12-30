En la apertura de mercados de este martes, 30 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.98 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.01%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.41%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.34%.

Conocé la cotización de este martes, 30 de diciembre de 2025.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 4.14%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.02%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo.

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

