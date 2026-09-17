Dónde y cómo usar el té negro para la limpieza.

El té negro puede convertirse en un aliado para la limpieza ocasional de los pisos de madera, especialmente cuando se busca una alternativa sencilla a algunos productos comerciales. Sus compuestos naturales, entre ellos los taninos, tienen propiedades astringentes que pueden ayudar a limpiar suavemente la superficie.

Además, este método casero con té negro se utiliza para disminuir malos olores, mantener el aspecto natural de la madera y, según recomendaciones de limpieza doméstica, ayudar a mantener alejados algunos bichos. Sin embargo, no sustituye a un producto específico contra plagas ni debe aplicarse de manera excesiva sobre la madera.

El té negro es una infusión rica en antioxidantes. Fuente: archivo. Savany

¿Para qué sirve lavar los pisos con té negro?

El té negro contiene taninos y otros compuestos vegetales que pueden contribuir a una limpieza suave de determinadas superficies. En pisos de madera, su uso se ha popularizado como remedio casero para refrescar el ambiente y conservar el aspecto del material.

Entre sus principales usos se encuentran:

Neutralizar malos olores: puede ayudar a disminuir olores acumulados en la superficie, aunque no reemplaza una limpieza profunda cuando existe humedad, moho u otra fuente de mal olor.

Ahuyentar algunos bichos: el aroma y los compuestos del té pueden resultar poco atractivos para algunos insectos, pero no debe considerarse un insecticida ni un tratamiento contra una infestación .

Mantener el color natural de la madera: los taninos del té negro pueden aportar una tonalidad ligeramente cálida y ayudar a conservar visualmente el acabado de determinados pisos.

Limpiar suavemente: utilizado correctamente y en pequeñas cantidades, puede servir para retirar suciedad superficial sin recurrir siempre a productos químicos.

Limpieza de los pisos

¿Cómo usar el té negro para que cumpla mejor su utilidad?

La clave está en usar muy poca humedad, ya que la madera puede dañarse si absorbe demasiada agua. Para preparar la solución, hay que hacer una infusión relativamente concentrada de té negro y dejarla enfriar completamente antes de utilizarla.

Una forma sencilla de aplicarlo es:

Hervir aproximadamente 1 litro de agua. Añadir 3 o 4 bolsitas de té negro y dejar reposar entre 10 y 15 minutos. Retirar las bolsitas y esperar a que el líquido se enfríe. Humedecer ligeramente un paño de microfibra y escurrirlo muy bien. Pasarlo por el piso siguiendo la dirección de las vetas. Dejar que la superficie se seque rápidamente y evitar que queden charcos.

Antes de utilizarlo en toda la habitación, es recomendable probar la preparación en una zona pequeña y poco visible, especialmente si el piso tiene un acabado delicado.

¿Cada cuánto hacerlo y en qué tipos de pisos?

Para un mantenimiento ocasional, puede hacerse cada dos o cuatro semanas, dependiendo del tránsito y del estado del piso. Entre una aplicación y otra, lo más importante es retirar regularmente el polvo y la suciedad.

Es más apropiado para pisos de madera sellados o con acabado resistente, siempre que el fabricante no desaconseje este tipo de soluciones. En cambio, conviene tener especial precaución con madera sin sellar, encerada, aceitada, muy antigua o con acabados deteriorados, porque la humedad y los pigmentos del té pueden alterar su apariencia.