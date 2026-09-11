Corroborado | Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez son capaces de impedir la salida del país a quienes se dirijan a Estados Unidos sin este documento.

Las autoridades migratorias han intensificado los controles en las principales ciudades de México situadas en la frontera con Estados Unidos y han emitido una advertencia que afecta de manera directa a miles de viajeros: sin la totalidad de documentos obligatorios no tendrán autorización para salir del país.

Esta medida tendrá un impacto particular en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. El énfasis recae en los ciudadanos mexicanos que no se adhieran a las normativas migratorias.

Esto se aplica a aquellos que han atrasado la renovación de su pasaporte y que presentan documentación que no es conforme a los requisitos migratorios actuales.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Requisitos para ingresar a Estados Unidos por la frontera

Para realizar cruces sin limitaciones geográficas, existen dos alternativas: presentar la tarjeta BCC acompañada del pasaporte mexicano vigente, o viajar con pasaporte y visa B1/B2, lo que permite el ingreso por tierra, aire o mar. El Imparcial

La tarjeta BCC es válida de manera independiente únicamente en cruces terrestres, aunque su uso se encuentra restringido a áreas fronterizas específicas:

hasta 25 millas en California

hasta 75 millas en Arizona

hasta 55 millas en Nuevo México.

Aquellos que se desplacen fuera de dichas zonas sin el permiso I-94 podrían enfrentar sanciones.

Cómo cruzar legalmente a Estados Unidos desde Tijuana: opciones y requisitos

Desde San Ysidro (El Chaparral), el puerto de entrada más concurrido a nivel mundial, es posible realizar el cruce vehicular y peatonal con un horario de operación continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Otay Mesa presenta una menor afluencia en comparación con San Ysidro. Resulta idóneo para el cruce vehicular, con horarios de apertura que oscilan entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. aproximadamente.

Requisitos y restricciones para ingresar a Estados Unidos desde Tijuana

CBX (Cross Border Xpress), el puente peatonal exclusivo para pasajeros del Aeropuerto de Tijuana, se encuentra disponible las 24 horas. Sin embargo, cuenta con ciertas restricciones.

En este contexto, se requiere que los pasajeros presenten un pasaporte vigente, así como una visa de EE.UU. vigente, el pase de abordar y el boleto CBX, cuya validez es de un año a partir de la compra. En caso de que la estadía exceda los 30 días, o si el viaje abarca más de 40 km al interior, también requiere permiso I-94.

Más de 50,000 personas cruzan diariamente las garitas de Mexicali hacia Calexico. En el centro de la ciudad, desde junio de 2025, el acceso se realiza a través de la calle Colón. Ready Lane ingresa por la calle Colón; SENTRI por Río Nuevo. Se llevará a cabo una remodelación activa hasta el año 2029.

En Nuevo Mexicali (Calexico East), la garita este presenta una mayor capacidad para el tráfico vehicular. Desde marzo de 2025, la solicitud del formulario I-94 debe iniciarse desde la puerta peatonal del lado mexicano.

Paso del Norte (Puente Santa Fe) es el más céntrico y transitado, con accesos tanto vehiculares como peatonales que facilitan la conexión al centro de El Paso.

Zaragoza / Ysleta, ubicado al sureste, presenta generalmente tiempos de espera más reducidos en comparación con Paso del Norte. Es ideal para el acceso a las zonas comerciales.

Puente de las Américas (BOTA) no impone cobro de peaje. Facilita el cruce tanto peatonal como vehicular y permanece abierto durante las 24 horas del día.

El histórico Stanton / Lerdo (Puente de la Amistad) es un paso peatonal que conecta el centro de las dos ciudades.

SENTRI autoriza a viajeros preaprobados el uso de carriles exclusivos en los puntos de ingreso de la frontera sur.

Todos los solicitantes deben someterse a una exhaustiva verificación de antecedentes y a una entrevista presencial antes de completar su inscripción. La tarifa es de $120 USD, mientras que los menores de 18 años no tienen costo alguno.