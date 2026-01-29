Está confirmado de manera oficial, los bancos y entidades financieras que operan en México suspenderán la atención al público durante tres días consecutivos, lo que obligará a millones de usuarios a tomar previsiones para evitar contratiempos.

Según el Gobierno de México, el cierre de los bancos en toto el país alcanza a todas las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, y coincide con un fin de semana largo que impactará en la realización de trámites presenciales.

Cambios en las operaciones bancarias que te bloquearán tu dinero: BBVA México, Banco Azteca, Santander, Banamex y otros bancos aplicarán este requisito.

El cierre responde a la conmemoración del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal como recordó el Gobierno de México, “el 5 de febrero, los mexicanos festejan el aniversario de la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida también como Carta Magna o Ley Fundamental, que entró en vigor el 1° de mayo de 1917”. Por este motivo, el lunes 2 de febrero será considerado día inhábil para el sistema financiero.

Otros feriados bancarios restantes en 2026

La CNBV confirmó que “el próximo lunes 2 de febrero los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la CNBV suspenderán operaciones al público” y pidió a los usuarios que “tomen precauciones y realicen sus trámites con anticipación”.

Este cierre se suma al calendario oficial de días inhábiles bancarios de 2026, que incluye, entre otros, el lunes 16 de marzo por la conmemoración del 21 de marzo, el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo, el miércoles 16 de septiembre por el Día de la Independencia y los lunes 2 y 16 de noviembre por el Día de Muertos y la conmemoración del 20 de noviembre.

En diciembre, las instituciones también cerrarán el viernes 12 por el Día del Empleado Bancario y el viernes 25 por Navidad.

Días inhábiles bancarios confirmados por la CNBV. Hacienda

Desde el organismo regulador aclararon que la suspensión aplica únicamente a la atención en sucursales, ya que “las sucursales permanecerán cerradas, pero podrás realizar operaciones por cajeros automáticos y banca digital”, lo que permitirá a los usuarios seguir accediendo a servicios básicos.

Consejos y precauciones para pasar tres días sin bancos

Las autoridades bancarias recomiendan organizarse con anticipación para atravesar sin inconvenientes el período sin atención presencial, que abarcará el sábado 31 de enero, el domingo 1 de febrero y el lunes 2 de febrero.

Entre las principales sugerencias se encuentra retirar efectivo con tiempo, adelantar pagos que requieran validación en sucursal y verificar límites de transferencias electrónicas.

La CNBV confirmó el cierre total de los bancos. CNBV

Asimismo, se aconseja utilizar los canales digitales disponibles, banca en línea, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, para operaciones como transferencias, consultas de saldo y pagos de servicios.

La CNBV insistió en la importancia de la previsión, especialmente para quienes necesiten realizar trámites que solo pueden ejecutarse en las sucursales, con el fin de evitar demoras o inconvenientes durante los tres días consecutivos sin bancos abiertos.