Perfecto para casas pequeñas: la planta que debes tener para mantener lejos a las cucarachas de forma natural y sin insecticida

Entre las plagas que pueden aparecer dentro del hogar, las cucarachas se encuentran entre las más difíciles de controlar. Además de tener una gran capacidad de reproducción, estos insectos han desarrollado resistencia frente a distintos insecticidas, lo que puede complicar su eliminación.

Sin embargo, algunas plantas contienen compuestos naturales que han mostrado resultados interesantes para repeler o combatir cucarachas. Diferentes investigaciones realizadas en laboratorio analizaron aceites esenciales y sustancias presentes en determinadas especies vegetales.

Perfecto para casas pequeñas: la planta que debes tener para mantener lejos a las cucarachas de forma natural y sin insecticida Generado con IA.

Las mejores plantas para evitar las cucarachas en casa

Hierba gatera

La hierba gatera, también conocida como catnip, es popular entre quienes tienen gatos, pero sus propiedades no se limitan a los efectos que produce en estos animales.

Esta planta también puede utilizarse como repelente de cucarachas. Para ello, se pueden colocar hojas frescas o secas en los lugares donde suelen aparecer estos insectos.

Una investigación del Departamento de Entomología de la Universidad Estatal de Iowa encontró que la nepetalactona, uno de los principales compuestos responsables del aroma de la hierba gatera, mostró una elevada capacidad para repeler a las cucarachas alemanas. En las pruebas realizadas, su efecto llegó a ser considerablemente superior al del DEET utilizado como referencia.

Tomillo, eucalipto y menta

Los aceites esenciales de distintas plantas también fueron estudiados como posibles alternativas para combatir cucarachas.

Una investigación realizada en la Universidad de Auburn en 2009 analizó diferentes compuestos presentes en estos aceites. Entre los resultados, el timol, presente en plantas como el tomillo y el orégano, mostró una importante toxicidad frente a distintos estadios de la cucaracha.

Por su parte, el 1,8-cineol, compuesto característico del eucalipto, presentó efectos sobre hembras adultas y ninfas de mayor tamaño. El mentol, presente en la menta, también mostró actividad frente a las ootecas, estructuras que contienen los huevos de las cucarachas.

Citronela y té limón

Las plantas del género Cymbopogon, entre las que se encuentran la citronela y el té limón, también fueron evaluadas por sus propiedades contra estos insectos.

Un estudio realizado en 2018 por investigadores de la Universidad Andalas, en Indonesia, analizó el efecto de sus aceites esenciales sobre cucarachas.

Los resultados mostraron que estos compuestos podían actuar como repelentes e insecticidas, incluso en concentraciones bajas. En las condiciones del experimento, algunas formulaciones lograron repeler a la totalidad de los ejemplares expuestos y provocar su muerte después de un determinado tiempo de contacto.

Laurel y pepino

El laurel también aparece entre las plantas que han sido investigadas. Un estudio brasileño de 1995 analizó distintas fracciones de su aceite esencial sobre ninfas y adultos de cucaracha americana.

Los resultados mostraron un efecto repelente, aunque no una capacidad suficiente para provocar la muerte de los insectos.

El pepino, por otro lado, también fue objeto de investigación. Un estudio publicado en 1984 identificó dos compuestos que se liberan al cortar o triturar esta hortaliza y que mostraron capacidad para repeler a la cucaracha americana.

No obstante, existe una limitación importante: el efecto repelente del pepino es de corta duración.

¿Estos métodos realmente funcionan en casa?

Aunque los resultados pueden resultar llamativos, es importante considerar que buena parte de estas investigaciones fueron realizadas en condiciones de laboratorio.

El comportamiento de los aceites esenciales y otros compuestos puede ser diferente dentro de una vivienda, debido a factores como:

Ventilación

Humedad

Tamaño del espacio

Concentración utilizada