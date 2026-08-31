Pocos lo saben: para qué sirven los agujeros de las clavijas y por qué son importantes para los enchufes del hogar

Si alguna vez miraste con detenimiento el cargador del celular, un televisor o cualquier otro aparato eléctrico, probablemente hayas notado que algunas clavijas tienen dos pequeños agujeros en las patas metálicas. Aunque parecen un detalle menor, estos orificios tienen una razón de ser.

Se encuentran principalmente en las clavijas tipo A, utilizadas en países como México, Estados Unidos, Canadá y Japón. Su diseño está relacionado con distintos aspectos de la conexión eléctrica, entre ellos la estabilidad del enchufe, la seguridad y determinados procesos de fabricación.

Pocos lo saben: para qué sirven los agujeros de las clavijas y por qué son importantes para los enchufes del hogar

¿Para qué sirven los agujeros de las clavijas?

El origen de este diseño se remonta a los primeros enchufes desmontables que comenzaron a desarrollarse a comienzos del siglo XX. En aquellas versiones iniciales se utilizaban pequeñas muescas que ayudaban a mantener el enchufe sujeto dentro del tomacorriente.

Con el tiempo, ese sistema evolucionó hasta convertirse en los orificios circulares que todavía pueden observarse en muchas clavijas tipo A.

En algunos tomacorrientes compatibles, estos agujeros permiten que pequeñas pestañas o piezas metálicas ubicadas en el interior sujeten la clavija con mayor firmeza. De esta manera, el enchufe puede quedar mejor asegurado y resulta menos probable que se afloje o se desconecte accidentalmente.

Una conexión más firme también puede ayudar a evitar interrupciones provocadas por movimientos, vibraciones o falsos contactos.

¿Cómo funcionan los orificios de las clavijas?

La función principal de estos orificios es de carácter mecánico . Cuando el tomacorriente cuenta con un mecanismo de retención compatible, las pequeñas piezas internas pueden introducirse en los agujeros de la clavija y mantenerla ligeramente asegurada.

Esto dificulta que el enchufe se desprenda debido a:

Vibraciones

Movimientos del cable

Tirones accidentales

Sin embargo, no todas las clavijas utilizan este mecanismo . Los orificios forman parte del diseño y pueden estar presentes aunque el tomacorriente donde se conecte el dispositivo no tenga elementos específicos para aprovecharlos.

Otros usos de estos pequeños orificios

Los agujeros de las clavijas también pueden cumplir diferentes funciones durante la fabricación o en determinadas aplicaciones técnicas.

Entre sus posibles usos se encuentran:

Mantener las patas metálicas en una posición determinada durante el proceso de fabricación y moldeo del plástico.

Incorporar sellos u otros elementos de seguridad.

Facilitar mecanismos de bloqueo en determinados equipos.

Permitir pruebas de ensamblaje y controles durante procesos industriales.

La función específica puede variar dependiendo del fabricante, el modelo de clavija y el dispositivo en el que se encuentre.