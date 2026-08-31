Oficial | El Banco del Bienestar confirmó el pago de hasta $10,000 de por vida a mexicanos que cumplan este único requisito

La Pensión Mujeres Bienestar contempla en 2026 un apoyo económico de 3,100 pesos bimestrales para mujeres que cumplen con los criterios establecidos por el Gobierno de México. El depósito se realiza de manera directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Con la ampliación del programa, cada vez más mujeres pueden acceder a este apoyo destinado a reconocer su trayectoria de trabajo y contribuir a su autonomía económica durante la etapa de los 60 a 64 años.

Atención: quiénes pueden recibir los 3,100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Bienestar, la Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad que sean mexicanas por nacimiento o naturalización y residan en México. El programa entrega actualmente 3,100 pesos cada dos meses.

El pago se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que las beneficiarias no necesitan recurrir a intermediarios para recibir el apoyo. El Gobierno también señala que la tarjeta permite retirar el dinero en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

Importante: aunque algunos títulos presentan el apoyo como un pago “de por vida”, la Pensión Mujeres Bienestar está dirigida específicamente a mujeres de 60 a 64 años. Al llegar a los 65 años, pueden corresponderles las reglas de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo monto en 2026 es diferente.

La documentación oficial del programa establece que el apoyo es para mujeres mexicanas de 60 a 64 años, con domicilio actual en la República Mexicana.

Estos son los requisitos para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar

Para incorporarse al programa, las solicitantes deben cumplir con los criterios de edad, nacionalidad y residencia establecidos por las autoridades. Además, durante el registro deben presentar documentación para acreditar su identidad y datos personales.

Los requisitos y documentos que aparecen en la información oficial son los siguientes:

Acta de nacimiento legible. Identificación oficial vigente, que puede ser: Credencial para votar.

Pasaporte.

Cédula profesional.

Credencial del INAPAM.

Carta de identidad. Clave Única de Registro de Población (CURP) de impresión reciente. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses, como teléfono, luz, agua o predial. Teléfono de contacto, tanto celular como de casa. Formato de Bienestar, que se entrega exclusivamente en los módulos y es gratuito.

La documentación debe presentarse en original y copia, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Bienestar.

¿Cuánto paga la Pensión Mujeres Bienestar en 2026?

La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3,100 pesos bimestrales durante 2026 a las mujeres que forman parte del programa. El dinero se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

El Gobierno de México informó que los pagos de las Pensiones para el Bienestar se realizan mediante un calendario oficial durante el año. Las nuevas beneficiarias reciben su tarjeta del Banco del Bienestar después de completar el proceso de incorporación correspondiente.

Para quienes se registraron en junio de 2026, la Secretaría de Bienestar informó que la entrega de tarjetas se realizó del 24 al 30 de agosto, mientras que los pagos posteriores se efectuarán de acuerdo con el calendario oficial del programa.