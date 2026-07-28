Royal Caribbean confirmó que la empresa sigue en comunicación con la comunidad en Mahahual.

En esta noticia Royal Caribbean mantiene su apuesta por el Caribe

Royal Caribbean Group dio señales de que Perfect Day México, su proyecto turístico en Mahahual, Quintana Roo, sigue vigente pese a que semanas atrás autoridades mexicanas señalaron que el desarrollo no continuaría bajo las condiciones originalmente planteadas. La empresa informó que el Gobierno mexicano mantiene un proceso de consulta con la comunidad que retrasará el calendario del proyecto, aunque aseguró que ello no altera, por ahora, su estrategia para fortalecer su presencia en el Caribe Occidental.

La empresa de cruceros estadounidense detalló que las autoridades mexicanas continúan dialogando con habitantes y líderes comunitarios para conocer su postura sobre Perfect Day México, un proceso que, dijo, “tomará algún tiempo” y retrasará la fecha prevista para el desarrollo del complejo turístico.

“El Gobierno continúa involucrándose con los actores de la comunidad para comprender mejor sus perspectivas, un proceso que tomará algún tiempo y que se espera afecte nuestro calendario previamente planeado”, dijo Jason Liberty, presidente y director general de Royal Caribbean, durante la conferencia con analistas para discutir los resultados del segundo trimestre.

Las acciones repuntaron 5.85% en Wall Street para cotizar en u$s322.88 por unidad (Ciudad de México 13:20 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg.

La empresa reiteró que mantiene un “diálogo constructivo” con autoridades y líderes de Mahahual para desarrollar un destino turístico con “beneficios ambientales, sociales y económicos de largo plazo”, incluyendo inversiones en infraestructura para proteger el entorno natural. Como parte de ese compromiso, anunció que construirá un nuevo centro comunitario para los habitantes de la localidad.

El proyecto Perfect Day México, que forma parte de la estrategia de Royal Caribbean para ampliar su red de destinos exclusivos, fue cancelado luego de que grupos ambientalistas y organizaciones civiles cuestionaran el posible impacto ecológico del desarrollo turístico.

La suspensión del proyecto provino luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara la revisión a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena. Horas después la secretaria de la dependencia confirmó públicamente que el desarrollo de Perfect Day no continuaría bajo las condiciones planteadas originalmente.

Royal Caribbean mantiene su apuesta por el Caribe

Pese al ajuste en el calendario de Perfect Day México, Royal Caribbean aseguró que no prevé modificar, por ahora, su estrategia para fortalecer el Caribe Occidental, uno de sus mercados prioritarios.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, analistas preguntaron si el retraso en Mahahual obligaría a replantear el objetivo de equilibrar la capacidad entre el Caribe Occidental y el Caribe Oriental hacia 2028 y 2029.

El director general respondió que la compañía aún evalúa el impacto del nuevo calendario, pero descartó cambios relevantes en el despliegue de sus barcos. “Podría haber algunos cambios marginales en el despliegue, pero esa no es nuestra expectativa hoy”, mencionó.

Liberty agregó que Royal Caribbean mantiene una fuerte demanda desde puertos como Galveston, Tampa y el sur de Florida hacia el Caribe Occidental, una región donde Mahahual complementará la oferta de destinos junto con Cozumel una vez que el proyecto pueda desarrollarse.

Al cierre del segundo trimestre, la empresa declaró un aumento en ingresos de 6% anual, con una utilidad por acción (EPS, por sus siglas en inglés) de u$s4.21 por unidad. Además elevó su expectativa de utilidades y ahora espera un EPS ajustado de entre u$s17.73 y u$s17.87 por unidad, equivalente a un crecimiento cercano al 14% anual.