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Caminar constituye un excelente primer paso para iniciar el proceso de realizar actividad física y reducir peso. Esta práctica puede llevarse a cabo en cualquier lugar y no requiere más que un cómodo par de tenis.
Para aquellos que buscan perder algunos kilos mientras mejoran la resistencia física, que suelen presentar una excusa para comenzar, existen aplicaciones sumamente útiles que pueden contribuir a dejar de postergar el plan y empezar sin más dilaciones.
Las 7 mejores apps para salir a caminar y perder peso
Diferentes aplicaciones permiten medir y seguir los movimientos y pasos diarios, así como brindar recomendaciones. Estas son ideales para descargar en el dispositivo móvil y tener acceso en todo momento.
1. ActivityTracker
número de pasos
calorías consumidas
distancia recorrida
tiempo activo
establecer un objetivo
muestra una meta
widgets personalizables
2. Caminar para Bajar de Peso
entrenamiento diseñado por profesionales
plan
entre 3 y 7 meses
3. Goal
metas de salud y fitness
compartir los entrenamientos con los contactos
4. WalkFit
mediante caminatas en 4 semanas
envía notificaciones
5. Caminar para Adelgazar
entrenamiento por intervalos
tres tipos de programas disponibles
6. Walkster
7. Health Infinity
contar pasos
consumo de agua
calorías
ritmo cardíaco
sueño
calorías ganadas y quemadas
cantidad de grasa
carbohidratos
proteínas en cada alimento