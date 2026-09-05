En esta noticia Las 7 mejores apps para salir a caminar y perder peso

Caminar constituye un excelente primer paso para iniciar el proceso de realizar actividad física y reducir peso. Esta práctica puede llevarse a cabo en cualquier lugar y no requiere más que un cómodo par de tenis.

Para aquellos que buscan perder algunos kilos mientras mejoran la resistencia física, que suelen presentar una excusa para comenzar, existen aplicaciones sumamente útiles que pueden contribuir a dejar de postergar el plan y empezar sin más dilaciones.

Apps para hacer ejercicio y bajar de peso. Fuente: web

Las 7 mejores apps para salir a caminar y perder peso

Diferentes aplicaciones permiten medir y seguir los movimientos y pasos diarios, así como brindar recomendaciones. Estas son ideales para descargar en el dispositivo móvil y tener acceso en todo momento.

1. ActivityTracker

número de pasos

calorías consumidas

distancia recorrida

tiempo activo

establecer un objetivo

muestra una meta

widgets personalizables

2. Caminar para Bajar de Peso

entrenamiento diseñado por profesionales

plan

entre 3 y 7 meses

3. Goal

metas de salud y fitness

compartir los entrenamientos con los contactos

4. WalkFit

mediante caminatas en 4 semanas

envía notificaciones

5. Caminar para Adelgazar

entrenamiento por intervalos

tres tipos de programas disponibles

6. Walkster

7. Health Infinity

contar pasos

consumo de agua

calorías

ritmo cardíaco

sueño

calorías ganadas y quemadas

cantidad de grasa

carbohidratos

proteínas en cada alimento