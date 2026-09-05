Llega la gran tormenta de septiembre este vi y sábado 5: intensas lluvias, cortes de luz y ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

El clima cambiará este fin de semana con lluvias, tormentas eléctricas, tormentas y posibles tormentas en distintas regiones de México. En la Ciudad de México, el pronóstico para este sábado 5 de septiembre anticipa condiciones climáticas variables, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, indica que habrán precipitaciones son principalmente canales de baja presión, circulaciones cíclicas y vientos en niveles altos de la atmósfera. Asimismo, se esperan temperaturas de entre 0 y 5 °C durante la formación de hielo en áreas cerradas de diversa extensión.

Fuente: Shutterstock Judson Castro

Pronóstico del tiempo para hoy sábado 5 de septiembre en la Ciudad de México: lluvias y tormentas eléctricas.

Ciudad de México experimentará un fuerte temporal el sábado con vientos de 5 a 25 millas por hora , acompañados de ráfagas de 10 a 20 km/h, que podrían alcanzar los 30 a 50 km/h. El mapa de Conagua muestra condiciones de tormenta eléctrica completas en diversos climas.

Las calderas que aparecen con mayor riesgo de tormentas eléctricas en el mapa oficial son:

Miguel Hidalgo: máxima de 27 °C y mínima de 13 °C.

Venustiano Carranza: máxima de 27 °C y mínima de 13 °C.

Iztacalco: máxima de 27 °C y mínima de 13 °C.

Iztapalapa: máxima de 27 °C y mínima de 13 °C.

Coyoacán: máxima de 28 °C y mínima de 13 °C.

Álvaro Obregón: máxima de 26 °C y mínima de 12 °C.

Magdalena Contreras: máxima de 24 °C y mínima de 12 °C.

Temperatura: máxima de 26 °C y mínima de 12 °C.

Xochimilco: máxima de 25 °C y mínima de 13 °C.

Temperatura elevada: máxima de 24 °C y mínima de 11 °C.

Tlalpan tenderá a una de las temperaturas mínimas más bajas del mapa, con 10 °C , mientras que Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero también tenderán a condiciones de lluvia, aunque el mapa no lo indica al mismo nivel de actividad eléctrica.

CONAGUA

El tiempo en México hoy sábado 5 de septiembre: fuertes lluvias, tormentas y granizo.

Para este sábado, las condiciones atmosféricas favorecerán lluvias muy intensas, tormentas eléctricas, vendavales y posibles caídas de granito , especialmente en las regiones central, occidental, norte, oriental, sur y meridional. Las lluvias más fuertes se concentrarán en algunos puntos de Sinaloa, Veracruz y Oaxaca.

Sinaloa, Veracruz y Oaxaca: lluvias muy intensas con picos de entre 75 y 150 mm.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango: lluvias intensas y abundantes.

Nuevo León y Tamaulipas: numerosas lluvias intensas, acompañadas de actividad eléctrica.

Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán: fuertes lluvias y muchas tormentas.

Guerrero, Puebla, Morelos y Chiapas: lluvias intensas y numerosas tormentas.

Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes: fuertes lluvias puntuales.

Hidalgo y Estado de México: Lluvias intensas puntuales.

Ciudad de México, Tlaxcala, Guanajuato y Querétaro: sierras de Chubascos.

Campeche, Yucatán y Quintana Roo: posibilidad de Chubascos.

El SMN advierte que las lluvias fuertes e intensas pueden ir acompañadas de descargas eléctricas, marejadas ciclónicas y crecidas repentinas , además de provocar inundaciones en zonas bajas, tormentas de nieve y aumentos en los niveles de nieve de ríos y arroyos.

El tiempo en México esta mañana, domingo 6 de septiembre: más lluvia y temperaturas más bajas. CONAGUA

El tiempo en México esta mañana, domingo 6 de septiembre: más lluvia y temperaturas más bajas.

Para el domingo 6 de septiembre, continuarán las lluvias y algunas regiones experimentarán precipitaciones más intensas. El pronóstico prevé lluvias muy fuertes con picos de entre 75 y 150 mm en Baja California Sur, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Baja California Sur, Puebla, Veracruz y Oaxaca: precipitaciones de 75 a 150 mm.

Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango: lluvias intensas y abundantes.

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas: lluvias fuertes a muy fuertes.

Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán: fuertes lluvias y muchas tormentas.

Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México: lluvias fuertes a muy fuertes.

Tlaxcala, Morelos y Guerrero: todos los fuertes a muy fuertes.

Chiapas: lluvias fuertes a muy fuertes.

San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes: fuertes lluvias puntuales.

Guanajuato y Querétaro: fuertes lluvias en el momento oportuno.

Tabasco y Yucatán: fuertes lluvias.

Asimismo, el viento podría alcanzar velocidades de 30 a 50 km/h en la ciudad de México , mientras que las lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y granítica.

El contraste térmico será especialmente notable durante las fiestas: el SMN pronostica temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en las zonas cálidas de Chihuahua, Durango, México, Tlaxcala y Puebla durante la mañana del lunes . Por lo tanto, aunque el pronóstico oficial no confirma un frente frío polar, anticipa condiciones frías en las zonas de mayor altitud, debido a un fin de semana dominado por lluvias y tormentas.