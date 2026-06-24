Es un acto de justicia social, de igualdad, de reconocimiento para millones de personas", Morena.

La Ciudad de México ya cuenta con una nueva Ley del Sistema de Cuidados. Con 64 votos a favor, el Congreso capitalino aprobó por unanimidad este ordenamiento que busca reconocer, proteger y garantizar los derechos de las personas que realizan labores de cuidado de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos que requieren atención permanente.

La legislación establece que los cuidados son un derecho humano y una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado. Además, busca reducir las desigualdades históricas que han colocado esta tarea principalmente sobre las mujeres.

Ley en el Congreso de CDMX

Durante la discusión del dictamen, el diputado Víctor Gabriel Varela López destacó uno de los principales objetivos de la norma: “Hay que reducir el peso del trabajo que ha descansado en las mujeres; hay que redistribuir. Como hombres, hay que asumir esta responsabilidad, quitar el rol de género del trabajo de los cuidados”, señaló al presentar el proyecto ante el pleno.

¿Qué establece la nueva Ley del Sistema de Cuidados?

La nueva legislación crea las bases para consolidar un Sistema Público de Cuidados en la capital del país, con el propósito de garantizar servicios, programas y apoyos para las personas cuidadoras y quienes requieren atención permanente.

El dictamen aprobado fue resultado de la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, además de ocho propuestas presentadas por legisladores de distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local.

Asimismo, la ley incorpora observaciones y planteamientos de organizaciones civiles, colectivos feministas, especialistas, personas cuidadoras y ciudadanos que participaron en audiencias públicas organizadas por el Poder Legislativo capitalino.

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Un reconocimiento a millones de personas cuidadoras

Durante la discusión parlamentaria, diversas legisladoras coincidieron en que los cuidados sostienen gran parte de la vida económica y social de la ciudad, aunque históricamente han permanecido invisibilizados.

La diputada Cecilia Vadillo Obregón destacó que el nuevo marco legal reconoce a miles de mujeres que han dedicado gran parte de su vida al cuidado de familiares, muchas veces sin recibir remuneración económica por ello.

Además, subrayó que alrededor del 30 por ciento de la economía de la Ciudad de México es sostenida por personas cuidadoras y que cerca del 90 por ciento de ellas no reciben ningún tipo de pago por esta labor.

Los principales objetivos de la ley

Entre los puntos más relevantes que contempla el nuevo ordenamiento destacan:

Reconocer los cuidados como un derecho humano.

Garantizar apoyos para personas cuidadoras.

Promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Reducir las brechas de desigualdad relacionadas con las tareas de cuidado.

Fortalecer la atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Impulsar la creación de infraestructura y servicios especializados.

Visibilizar el valor económico y social del trabajo de cuidados.

Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que el desafío ahora será garantizar recursos suficientes, infraestructura adecuada y mecanismos de seguimiento que permitan convertir los principios de la ley en beneficios tangibles para la población.

El reto será convertir la ley en una realidad

Aunque la aprobación fue unánime, diputados de distintas fuerzas políticas señalaron que el éxito del Sistema de Cuidados dependerá de la asignación de presupuesto, la construcción de espacios especializados y la implementación efectiva de programas que permitan mejorar la calidad de vida tanto de las personas cuidadoras como de quienes reciben atención en la Ciudad de México.