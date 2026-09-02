Confirmado | En septiembre el Gobierno definirá caso por caso y quitará la licencia de conducir a quienes hayan reiterado estas infracciones.

En la Ciudad de México, conducir después de consumir alcohol o sustancias que alteren las capacidades representa una infracción que puede afectar directamente la vigencia del permiso para manejar. La Ley de Movilidad permite suspender o cancelar la licencia, según las circunstancias. Esta regulación rige desde hace tiempo y su ejecución está en manos de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

La sanción aplicable no necesariamente es igual para todos los conductores. Antes de tomar una decisión, las autoridades pueden revisar la gravedad de la conducta, los antecedentes y la existencia de infracciones anteriores. La normativa contempla desde la inhabilitación temporal del documento hasta la apertura de un proceso de cancelación cuando hay reincidencia o se configura alguna de las causas establecidas legalmente.

Qué pasa si una persona conduce bajo los efectos del alcohol por primera vez

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 68, establece diversas causas por las que una licencia o permiso para conducir puede ser suspendido. Entre ellas se encuentra la primera sanción por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de narcóticos, supuesto en el que la suspensión puede ser de hasta un año.

Además, la legislación señala que el conductor deberá someterse, por su cuenta, a un tratamiento para la atención de las adicciones. El mismo artículo también contempla otras causas de suspensión, como acumular tres infracciones a la Ley de Movilidad en un año o causar daños a terceros y no repararlos, entre otros supuestos previstos por la norma.

La aplicación de estas medidas corresponde a las autoridades competentes y forma parte del marco legal vigente para reforzar la seguridad vial en la capital del país.

En qué casos la licencia puede ser cancelada definitivamente

El artículo 67 de la Ley de Movilidad prevé que la cancelación definitiva de la licencia puede proceder cuando se presentan determinadas conductas reiteradas.

Entre los principales supuestos se encuentran:

Ser sancionado por segunda ocasión en un año por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de narcóticos.

Ser sancionado por tercera ocasión por la misma conducta dentro de un periodo de tres años.

Cometer infracciones bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas .

Acumular dos suspensiones previas de la licencia de conducir.

En estos casos, la autoridad puede iniciar el procedimiento correspondiente para determinar la cancelación del documento conforme a la legislación aplicable.

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Cuándo pueden retirar la licencia desde la primera infracción

La ley también contempla un régimen más estricto para quienes prestan servicios de transporte público o de carga.

En estos casos, la cancelación de la licencia puede proceder desde la primera sanción por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de narcóticos, sin que sea necesario acreditar reincidencia.

La normativa descrita corresponde exclusivamente a la Ciudad de México y forma parte de las disposiciones vigentes de la Ley de Movilidad de la CDMX, por lo que no constituye una medida nueva ni una política federal del Gobierno de México, sino la aplicación continua del marco legal actualmente en vigor.