El estado de Virginia, en Estados Unidos, habilita la suspensión de la licencia de conducir a quienes acumulen una deuda de manutención de u$s 5.000 o más, o registren 90 días de atraso en los pagos. La medida se hace efectiva recién 30 días después de la notificación oficial al deudor.

La disposición forma parte del Código de Virginia y es aplicada por el Departamento de Vehículos Motorizados en conjunto con el Departamento de Servicios Sociales del estado.

¿Qué cambia con la suspensión de la licencia de conducir por deuda de manutención?

La suspensión no es automática ni inmediata. Antes de aplicarse, el Departamento de Servicios Sociales debe notificar al deudor por carta certificada o medios electrónicos y desde ese momento comienza a correr el plazo de 30 días.

El trámite alcanza a quienes deban u$s 5.000 o más, acumulen 90 días de atraso o no respondan a una citación judicial vinculada a un proceso de paternidad o manutención. La persona puede pedir una audiencia judicial dentro de esos 30 días para frenar el proceso.

Motivos que activan la suspensión

Deuda de manutención de u$s 5.000 o más

Atraso de 90 días o más en los pagos

Incumplimiento de una citación, orden o subpoena judicial vinculada a paternidad o manutención

La disposición forma parte del Código de Virginia y es aplicada por el Departamento de Vehículos Motorizados en conjunto con el Departamento de Servicios Sociales del estado. Karnchana Thammalee

¿Qué deben hacer los afectados por la deuda de manutención en Estados Unidos?

Perder la licencia impacta de forma directa en la vida cotidiana: dificulta trasladarse al trabajo, llevar a los hijos a la escuela o resolver trámites básicos. Por eso la normativa contempla alternativas antes de aplicar la sanción.

Quienes ya perdieron la licencia pueden recuperarla si pagan la deuda por completo o si firman un acuerdo de pago a hasta 10 años, con un primer aporte de al menos u$s 600 o el 5% del total adeudado. También pueden solicitar ante la corte una licencia restringida para usos autorizados específicamente, que no habilita a conducir vehículos comerciales.