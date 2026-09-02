Atención conductores: descubre qué vehículos quedarán fuera de las ZBE en Cataluña en 2026 (foto: Pixabay).

Con el fin de acotar la contaminación ambiental y mejorar la calidad del oxígeno, la Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula para que se implemente en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana.

Este plan determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al color del engomado, último número de la placa, día de la semana y nivel de contaminación del auto.

Fuente: narrativas-mx

¿Qué autos no circulan en CDMX y EDOMEX este miércoles?

Estos son los datos de los vehículos motorizados que tendrán prohibido circular por la vía pública este miércoles, 2 de septiembre de 2026:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: rojo

Números de terminación de placa: 3 y 4.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente remarcó que los carros con placa extranjera no circularán según a la terminación de la matrícula y, además, tampoco podrán hacerlo de lunes a viernes de 5 a 11 horas .

¿Qué personas no están incluidas en el programa Hoy No Circula?

El Ejecutivo Mexicano señaló que aquellos conductores que tengan necesidades médicas, estén transportando a personas necesitadas de asistencia o estén atendiendo situaciones de emergencia podrán solicitar ser excluidos del programa y circular sin restricciones.

Los coches que no podrán circular lunes, 31 de agosto de 2026.

La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente:

Formato de solicitud debidamente requisitado y firmado.

Tarjeta de Circulación y copia.

Documento que indique la necesidad de la asistencia médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante.

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.