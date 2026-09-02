El uso de stablecoins se ha incrementado prácticamente 7 veces en los últimos cinco años: BIS.

El combate al efectivo y el incremento del uso de dinero digital está cambiando el ecosistema financiero global, al punto que 21 bancos internacionales anunciaron un compromiso para crear una nueva compañía en el segundo semestre de este año, que tiene previsto desarrollar una solución basada en stablecoins.

De acuerdo con datos de Visa, el Banco Internacional de Pagos (BIS) y Artemis Analytics, el uso de stablecoins se ha incrementado prácticamente 7 veces en los últimos cinco años.

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En 2021, el volumen de operaciones anuales se ubicó en un estimado de u$s 5 billones, mientras que para este año se prevén operaciones por u$s 34 billones.

Una stablecoin es una moneda digital diseñada para mantener un precio constante, ya que su valor está vinculado al de una moneda respaldada por un gobierno, como el dólar o el euro.

Las stablecoins forman parte del sistema crypto, pero a diferencia de las criptomonedas, su volatilidad es mucho menor.

La nueva compañía, que será desarrollada por estos 21 bancos, prevé operar globalmente y emitir de manera inicial una stablecoin denominada en dólares estadounidenses, con la ambición a largo plazo de emitir stablecoins denominadas en otras monedas de los países miembro del G7, con prioridad en el euro.

“La iniciativa aprovechará la experiencia de las entidades participantes para ofrecer una solución segura, sólida y de confianza, respaldada por estándares bancarios de cumplimiento normativo, una gobernanza robusta, capacidad de distribución y gestión institucional de riesgos”, señalaron los bancos en un comunicado conjunto.

La stablecoin se podrá utilizar tanto en el mercado mayorista como en el institucional y minorista, donde los clientes puedan beneficiarse del uso de una forma de dinero digital de confianza.

“El grupo tiene como objetivo lanzar su solución basada en stablecoins al mercado en el primer semestre de 2027”, adelantaron.

La iniciativa, que se anunció en octubre de 2025, amplió la cantidad de bancos participantes de 10 a 21.

El grupo bancario se compone de Bank of America, Capital One, Citi, Fidelity Investments, Goldman Sachs, PNC Financial Services, Scotiabank, TD Bank Group, Wells Fargo, WisdomTree, en Norteamérica.

Mientras que los bancos europeos que se sumaron incluyen a Santander y BBVA (que también tienen operaciones en México), Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Coöperatieve Rabobank U.A., UBS.

De Asia, participará MUFG Bank y Sirius International Holding, a los que se suma Standard Bank de África.

La iniciativa tiene como objetivo cumplir con los requisitos de la GENIUS Act y MiCA, según corresponda. El grupo continuará informando a las partes pertinentes a medida que avance la iniciativa, dice el comunicado conjunto.