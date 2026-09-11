Los anteojos son esenciales en la vida diaria de innumerables individuos; para aquellos que los utilizan en actividades laborales, académicas o al volante, es crucial mantener los cristales en óptimas condiciones. No obstante, con el uso cotidiano, es común que se presenten pequeños arañazos que, además de comprometer la estética, pueden obstaculizar la visión y causar incomodidad al mirar durante extensos períodos.

Ante esta situación, adquieren relevancia los trucos caseros que ayudan a mejorar la apariencia de los arañazos en el vidrio. Aunque las marcas más profundas no se eliminan por completo, una adecuada limpieza puede remover los residuos acumulados que hacen que los rasguños sean más visibles, restableciendo así una mayor transparencia a los cristales y optimizando la calidad visual.

Ni jabón, ni limpiador: el producto que posees en casa y funciona para eliminarle los rayones a los lentes

¿Por qué los lentes se rayan con tanta facilidad?

Los anteojos están en constante contacto con múltiples superficies, lo que los lleva a sufrir fricciones. Al guardarlos en un bolso, al apoyarlos sobre una mesa o simplemente al colocarlos y quitarlos repetidamente a lo largo del día, se favorece la formación de pequeñas abrasiones.

Si bien los cristales modernos suelen contar con tratamientos endurecidos y recubrimientos antirreflejo que incrementan su durabilidad, ningún lente está absolutamente a salvo del desgaste diario . Con el paso del tiempo, esas mínimas rayaduras se acumulan y pueden impactar negativamente la claridad de la visión, provocar reflejos incómodos e incluso intensificar la fatiga ocular.

Los hábitos que más deterioran los cristales

En numerosas ocasiones, el deterioro de los lentes del anteojo no resulta exclusivamente de su uso, sino que se ve influido por ciertas costumbres que aceleran su desgaste.

Entre los errores más comunes que se cometen se destacan:

Limpiar los lentes cuando aún poseen polvo adherido.

Secarlos con prendas de ropa, servilletas o pañuelos de papel.

Almacenarlos sin estuche junto a llaves, monedas u otros objetos.

Posarlos con los cristales hacia abajo sobre superficies como mesas o escritorios.

Exponerlos a temperaturas elevadas, como en el interior de un automóvil durante el verano.

Estas acciones pueden provocar nuevas rayaduras o dañar los recubrimientos protectores de los lentes.

Cuando las marcas son superficiales, una limpieza adecuada puede permitir que los cristales restablezcan parte de su claridad.

A menudo, los rasguños son más evidentes debido a que acumulan grasa, polvo y otras partículas en su interior. Al eliminar estas impurezas, la superficie se ve más homogénea y las imperfecciones son menos perceptibles.

La mejor manera de limpiar los anteojos

Los especialistas sugieren los siguientes pasos:

Enjuagar los lentes utilizando abundante agua corriente para eliminar las partículas de polvo. Aplicar una pequeña cantidad de jabón líquido neutro. Frotar delicadamente con las yemas de los dedos, realizando movimientos circulares. Enjuagar nuevamente con agua limpia. Secar utilizando exclusivamente un paño de microfibra limpio.

Dicho procedimiento contribuye a mejorar el aspecto de los cristales con rayones leves, si bien no elimina las marcas más profundas.